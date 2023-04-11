Адвокат рассказал о возможных причинах убийства 4-месячной дочери Вячеславом Фисенко

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Сотрудники полиции, прибывшие в ночь происшествия на место, достали ребенка с крыши хозяйственной постройки, где он октябрьской ночью лежал без одежды.
«По первичному осмотру могу сказать, что ребенок провел на крыше минут 20-30. Тогда уже была минусовая температура на улице», — вспоминает доктор.
Малышку укутали в одеяло и передали бригаде скорой помощи.
«21 октября 2022 года в 00:44 наша бригада была на месте вызова. Нас встретили сотрудники полиции и проводили в дом. Ребенок находился на руках у сотрудника полиции, укутанный только в плед. После осмотра ребенка и оказания первой помощи, девочку госпитализировали в ОКБ №2, она еще дышала, угнетение сознания было, но ребенок не был в коме», — сказал фельдшер.
У ребенка были множественные гематомы, преимущественно на лице, также переохлаждение и деформация черепа из-за полученных травм.
«Лицо было асимметричным. Такие повреждения он не мог получить сам. Было похоже, что его ударили тупым большим предметом», — говорил свидетель.
После вопроса адвоката, фельдшер также рассказал, что ребенка передали в отделение реанимации нейрохирургам. Но спасти девочку не удалось.
Для того, чтобы оказать помощь матери ребенка, на которую также напал Фисенко, была вызвана другая бригада.
Фельдшер, который оказывал помощь женщине, не смог выступить в суде по семейным обстоятельствам. По ходатайству прокурора, были зачитаны его показания, полученные в ходе предварительного следствия.
Вторая бригада прибыла на место в 01:40. Врачей проводили на второй этаж, где лежала женщина в тяжелом состоянии.
«В ходе осмотра были обнаружены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные травмы головы, закрытый перелом костей носа. После оказания первой помощи, женщина была госпитализированы в больницу, где ее перевели в отделение реанимации», — озвучила показания фельдшера судья.
Следователям мужчина также пояснил, что пострадавшая ничего не говорила во время осмотра и госпитализации, так как находилась в тяжелом состоянии.
«Обстоятельства получения травм пояснили сотрудники полиции. Они сообщили, что была избита металлическим предметом своим сожителем. Ребенок также был избит этим человеком», — передали слова фельдшера в суде.
Адвокат подсудимого Александр Поляков сообщил, что женщину уже допрашивали.
«Мать ребенка чудом выжила. Про смерть своего ребенка ей тяжело говорить. Это семейная трагедия на фоне недомолвок, может не веры во Всевышнего», — сказал адвокат.
Поляков также подчеркнул, что дело неординарное, оно набрало общественный резонанс.
«Моему доверителю тяжело по истечению времени, осознав, что произошло. Он полностью признает вину. Его сожительница рассказала, что ввиду постоянных скандалов, Фисенко начал употреблять алкоголь, от которого воздерживался 7 лет. А в состоянии опьянения он становится очень агрессивным. Это и привело к трагедии. У меня самого 5 детей, мне тоже тяжело находиться в этом процессе, но мы должны соблюдать закон», — сказал Поляков.
Он также попросил в суде дать Фисенко время на подготовку перед дачей показаний.
Сегодня в суде сотрудникам СМИ запретили проводить фото- и видеосъемку. Есть опасения, что в СИЗО, где сейчас содержится подсудимый, могут узнать о деталях дела и наказать его по «своим» правилам.
Следующее заседание по этому делу состоится 17 апреля в 10:00.