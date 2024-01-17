Государственная дума

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2024
Мать тюменского арестанта обратилась к 450 депутатам Государственной думы РФ
17 января, 08:10
2023
Ушел из жизни высокопоставленный генерал — уроженец Тюмени
23 октября 2023, 13:34
Тявкает на президента: депутат ГД требует возбудить дело против блогера из Тобольска
Депутат Государственной Думы Роман Терюшков написал в полицию заявление на уроженца Тобольска, бывшего футболиста, блогера Евгения Савина. Об этом он сообщил на «Форуме безопасного интернета».
28 апреля 2023, 07:20
Тюменцы, отслужившие в армии, получат преимущества при поступлении в вуз
Тюменские абитуриенты, отслужившие в армии, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.
10 февраля 2023, 05:25
2022
Тюменские отцы троих детей получат отсрочку от частичной мобилизации
14 октября 2022, 08:17
«С военкоматами у нас что-то не то»: Александр Ремезков о работе комиссариатов
2 октября 2022, 11:37

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