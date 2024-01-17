Государственная дума

Тявкает на президента: депутат ГД требует возбудить дело против блогера из Тобольска

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков написал в полицию заявление на уроженца Тобольска, бывшего футболиста, блогера Евгения Савина. Об этом он сообщил на «Форуме безопасного интернета».