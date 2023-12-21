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Мать фигуранта «Тюменского дела» прошла тестирование на полиграфе.

«Угрожали палкой в прямой кишке»: мать фигуранта «Тюменского дела» прошла полиграф

21 декабря 2023, 10:12
Фото: nashgorod.ru
Мать фигуранта «Тюменского дела» прошла тестирование на полиграфе.

Мать фигуранта «Тюменского дела» прошла тестирование на полиграфе

Фигурантам «Тюменского дела» уже представили обвинение в окончательной редакции. Сейчас адвокаты парней, которые отрицают свою причастность к преступлению и открыто заявляют о том, что их пытали, проводят экспертизы, чтобы отстоять свою позицию. На днях пришли результаты полиграфа.

«Он с детства любил фейерверки»

Московский адвокат Максим Калинов, взявшийся за дело тюменца Дениза Айдына, который стал фигурантом «Тюменского дела» рассказал, что родственники парня прошли исследование на полиграфе в Москве.

«Исследование показало, что Айдын жаловался на пытки и с детства любил вызывать фейерверки и петарды, он называл их „бабахами““, — рассказал „Нашему городу“ адвокат.

Сам Айдын неоднократно говорил об этом в суде, объясняя наличие в его сумке в день задержания элементов взрывчатки.

«У меня был просто мальчишеский интерес, хотел посмотреть, как это работает, собрал сам из петард и подручных материалов, вот и все. Я не хотел кому-то навредить, просто баловство такое. Неподходящее время выбрал», — сказал Дениз в разговоре с корреспондентом «Нашего города».

В разговоре с полиграфиологом мать Айдына рассказала, что на его День рождения и на Новый год семья всегда закупала фейерверки, зная о любви сына к пиротехнике. Сам Айдын уверяет, что никогда не планировал ничего взрывать и хотел использовать детонаторы в исследовательских целях. Причем он готов понести наказание и признать вину в изготовлении взрывчатого устройства. Однако свою причастность, как и существование террористического сообщества, которое, по версии следствия, было создано фигурантами дела, Айдын отрицает.

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«Поставили ботинок на голову и грозились изнасиловать жену»

В заключении полиграфолога, которое имеется в распоряжении редакции, указано, что мама Дениза узнала об аресте сына от коллеги, которая увидела данные парня в сводке правоохранительных органов. Только в 22:00 в день ареста женщина позвонили, человек по ту сторону представился адвокатом сына по назначению.

«Обследуемой позвонила женщина, представилась адвокатом Дениза Айдына, та рассказала, что Дениз задержан за тяжкое преступление и вина его доказана. Он подписал признательные показания, адвокат передала Денизу Айдыну трубку. Дениз плакал, ничего не мог пояснить, поговорить с обследуемой ему не дали. Со слов обследуемой, она закричала в трубку „Что ты сделал?“, но адвокат сказала, что нет времени на разговоры, что Дениза Айдына увозят в изолятор временного содержания. Она предложила свои услуги, как адвоката, сказала, что нет смысла нанимать адвоката по соглашению, так как вина полностью доказана. Преступление тяжкое и бороться не за что», — указано в материалах проверки.

Матери было известно, что у Дениза нашли селитру 300 грамм, 2 детонатора и таблетки. Однако изначально предполагалось, что таблетки — это наркотическое вещество. Позже выяснилось, что это таблетки назначенный врачом для Кирилла Брика, задержанного вместе с Айдыном.

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После того звонка матери Дениза ничего не сообщали. Она поехала искать сына в СИЗО, но там его не оказалось. Женщине сообщили, что парня повезли на следственные действия. Тогда она решила подключить к делу семейного адвоката, который позже рассказал ей о ходе адвокатского допроса.

Выяснилось, что Дениза и Брика остановили, приняв их за закладчиков. Когда при обыске обнаружили детонаторы и селитру, сотрудники ППС вызвали сотрудников по борьбе с терроризмом и экстремизмом и доставили Дениза Айдына и Кирилла Брика в отдел. Как рассказала мать Айдына, передавая слова сына, ещё по дороге в отдел сотрудники полиции уже в утвердительной форме говорили, что Дениз Айдын и Брик Кирилл хотели взорвать ТЭЦ, железнодорожные пути, ФСБ, поезда.

«И со слов Дениза ещё в машине их начали по голове и другим частям тела. Потом когда их привезли в отдел, сказали, что Дениз должен рассказать, что у них террористическая группировка, что лидером является Никита Олейник, который проживает в Сургуте. У Дениза и Кирилла была роль подрывников, Юрий Незнамов должен был дроны конструировать, Данил Чертыков — ветеринарный врач, должен был поставлять препараты», — указывает полиграфиолог.

Мама парня также отметила, что когда Дениз не соглашался с версией, его раздели догола, заставили присесть на корточки, на голову поставили ботинок и сказали сидеть так какое-то время.

«Сказали, если ботинок упадёт, то ему в прямую кишку введу резиновую дубинку или ножку от табуретки, которую продемонстрировали, достав из-за шкафа. Как отметила обследуемая, со слов Дениза, он смог простоять 40 минут, потом ему на голову одели полиэтиленовый пакет, замотали скотчем и стали избивать руками и ногами, душили пакетом. Обследуемая сказала, что Дениз смог бы опознать людей, которые больше всех применял к нему физическую силу. Со слов обследуемой, Дениз также очень опасался за свою девушку Диану, теперь уже жену, они говорили, что тоже запрут ее в камеру и ее изнасилуют», — рассказала мать Айдына полиграфологу.

Мама парня пояснила, что это сломило Дениза и он согласился подписать текст, который заранее был напечатан следователем.

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Пятно на чести семьи

Женщина также рассказала, что история с Денизом очень тяжело отразилась на ней.

«Обследуемая сказала, что Денизу „можно сказать был следователем повешен ярлык „Террорист“ и она себя ощущала просто отвратительно», — указано в материалах исследования.

Женщина работает с детьми и в учреждении знают о ситуации с ее сыном, что усложняет жизнь и работы мамы Дениза Айдына.

«Обследуемая не имеет факта сокрытия информации, сказанные ей в процессе тестирования ответы являются достоверными», — подвел итог полиграфолог.

Однако важно понимать, что сейчас допускается, что один из фигурантов дела пошел на сделку со следствием и дал показания против других парней. А потому юристы и адвокаты полагают, что всех участников «Тюменского дела» ждет обвинительный приговор.

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