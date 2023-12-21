«Угрожали палкой в прямой кишке»: мать фигуранта «Тюменского дела» прошла полиграф

В разговоре с полиграфиологом мать Айдына рассказала, что на его День рождения и на Новый год семья всегда закупала фейерверки, зная о любви сына к пиротехнике. Сам Айдын уверяет, что никогда не планировал ничего взрывать и хотел использовать детонаторы в исследовательских целях. Причем он готов понести наказание и признать вину в изготовлении взрывчатого устройства. Однако свою причастность, как и существование террористического сообщества, которое, по версии следствия, было создано фигурантами дела, Айдын отрицает.