Тюменская ФСБ возбудила уголовное дело на жителя ЯНАО за пост в социальной сети.

По версии следствия, подозреваемый целенаправленно и неоднократно размещал на странице в соцсети посты, в которых дискредитировал ВС РФ и действующую власть. Сейчас по вменяемой уголовной статье фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.