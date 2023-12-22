nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Тюменская ФСБ возбудила уголовное дело на жителя ЯНАО за пост в социальной сети.

Тюменская ФСБ возбудила уголовное дело на жителя ЯНАО за пост в социальной сети

22 декабря 2023, 06:00
Фото: 1MI
Тюменская ФСБ возбудила уголовное дело на жителя ЯНАО за пост в социальной сети.
РУФСБ России по Тюменской области установили причастность жителя тюменской матрешки к распространению заведомо ложной информации о ВС РФ. Теперь фигуранту дела грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Как рассказали «Нашему городу» РУФСБ России по Тюменской области, житель ЯНАО могу намеренно распространять в социальных сетях сомнительную информацию о Вооруженных силах Российской федерации. Его публикации и причастность к ним конкретного гражданина были найдены в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

«СУ СК РФ по ЯНАО в отношении указанного гражданина возбуждено расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „д“ части 2 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», — рассказали «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемый целенаправленно и неоднократно размещал на странице в соцсети посты, в которых дискредитировал ВС РФ и действующую власть. Сейчас по вменяемой уголовной статье фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Дискредитировал ВС РФ: тюменский адвокат может лишиться лицензии
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что В Тюменской области члена адвокатской палаты регионы могут лишить лицензии и права работать правозащитником. Его подозревают в дискредитации Вооруженных сил РФ и органов власти.

Читайте также:
Связал продавца и закрыл в подсобке: пьяный тюменец ограбил магазин смартфоновУправление собственной безопасности заинтересовалось тюменцем, заявившим о пыткахПьяный тюменец сломал нос таксисту за отмену вызова
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Тюменцы#Уголовный кодекс#Уголовная ответственность#ФСБ#Уголовные дела#Алиса Вернер#Дискредитация ВС РФ
Подпишитесь
Унижение, болезнь и халатность: все, что известно о смерти девочки в поезде из Тюмени
Вчера, 16:03
«Грядет эпидемия?»: на Тюменскую область наступает новый опасный штамм коронавируса
Вчера, 01:00
«Накал конфликта?»: как в 2023 году в Тюмени менялась ситуация с мигрантами
Вчера, 07:47
В Тюменской области установят фиксированную цену на куриное яйцо
Вчера, 11:37
Первая в регионе: президент России присвоил тюменке звание «Мать-героиня»
Сегодня, 02:43
«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области
Вчера, 10:26