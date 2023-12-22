Тюменская ФСБ возбудила уголовное дело на жителя ЯНАО за пост в социальной сети.

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Как рассказали «Нашему городу» РУФСБ России по Тюменской области, житель ЯНАО могу намеренно распространять в социальных сетях сомнительную информацию о Вооруженных силах Российской федерации. Его публикации и причастность к ним конкретного гражданина были найдены в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
«СУ СК РФ по ЯНАО в отношении указанного гражданина возбуждено расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „д“ части 2 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», — рассказали «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.
По версии следствия, подозреваемый целенаправленно и неоднократно размещал на странице в соцсети посты, в которых дискредитировал ВС РФ и действующую власть. Сейчас по вменяемой уголовной статье фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что В Тюменской области члена адвокатской палаты регионы могут лишить лицензии и права работать правозащитником. Его подозревают в дискредитации Вооруженных сил РФ и органов власти.