Смотрящего по Тюмени задержали за запугивание бизнесменов

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В РУ ФСБ России по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что задержанный осуществлял организацию и руководство совершения общеуголовных преступлений, чтобы запугивать местных бизнесменов и вымогать у них деньги.
«По версии следствия, указанный гражданин, являясь так называемым „смотрящим“, в составе группы лиц по предварительному сговору, занимался вымогательством денежных средств, которые затем шли на организацию преступлений и решение спорных вопросов среди представителей криминального мира, а также финансовую помощь лицам уголовно-преступной среды», — рассказали правоохранители.
Сейчас по данному факту в тюменском УМВД расследуют уголовные дела по статье 210.1 и подпункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство соответственно.
Теперь смотрящему грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф, сумма которого может составить до 5 миллионов рублей. Известно, что в процессе расследования могут быть установлены новые детали и фигуранты дела.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что аэропорт Рощино в Тюмени имеет статус объекта критической инфраструктуры и должен быть защищен от террористических атак. Однако, как уверен общественник Алексей Савоськин, находиться там уже небезопасно — на территорию могут проникнуть террористы.