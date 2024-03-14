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Updated Сегодня, 09:30

В Тюмени задержали бандита, который в составе ОПГ запугивал бизнесменов.

Смотрящего по Тюмени задержали за запугивание бизнесменов

14 марта 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени задержали бандита, который в составе ОПГ запугивал бизнесменов.
РУФСБ России по Тюменской области вместе с региональными представителями УМВД выяснили, что безработный мужчина занял в Тюменской области звание «смотрящего», в составе ОПГ он занимался запугиванием бизнесменов и вымогательством. Мужчина был значимой фигурой криминального мира Тюмени.

В РУ ФСБ России по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что задержанный осуществлял организацию и руководство совершения общеуголовных преступлений, чтобы запугивать местных бизнесменов и вымогать у них деньги.

«По версии следствия, указанный гражданин, являясь так называемым „смотрящим“, в составе группы лиц по предварительному сговору, занимался вымогательством денежных средств, которые затем шли на организацию преступлений и решение спорных вопросов среди представителей криминального мира, а также финансовую помощь лицам уголовно-преступной среды», — рассказали правоохранители.

Сейчас по данному факту в тюменском УМВД расследуют уголовные дела по статье 210.1 и подпункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство соответственно.

Теперь смотрящему грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф, сумма которого может составить до 5 миллионов рублей. Известно, что в процессе расследования могут быть установлены новые детали и фигуранты дела.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что аэропорт Рощино в Тюмени имеет статус объекта критической инфраструктуры и должен быть защищен от террористических атак. Однако, как уверен общественник Алексей Савоськин, находиться там уже небезопасно — на территорию могут проникнуть террористы.

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