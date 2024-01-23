«Десятка и 10 лет ужасов»: какой была самая кровавая группировка Тюменской области

Одной из самых кровавых группировок тех годов была «Десятка», которая прогремела на всю страну. Ее основателем многие считают криминального авторитета Тюмени 90-х годов Рашида Янтимирова. Однако длительное время возглавлять ОПГ ему не удалось, его и других выбранных лидеров устранил биатлонист, мастер спорта СССР Виктор Белянин, вооружившись поддержкой киллера Александра Солоника.