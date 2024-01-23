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В Тюменской области в 90-е годы орудовала кровавая ОПГ «Десятка».

«Десятка и 10 лет ужасов»: какой была самая кровавая группировка Тюменской области

23 января 2024, 02:20
Фото: 1MI
В Тюменской области в 90-е годы орудовала кровавая ОПГ «Десятка».

В Тюменской области в 90-е годы орудовала кровавая ОПГ «Десятка»

«Наш город» подготовил спецпроект, в котором рассказал о бандах и авторитетах 90-х годов. Мы узнали, как менялись лидеры в наводящей страх и ужас ОПГ «Десятка».

Одной из самых кровавых группировок тех годов была «Десятка», которая прогремела на всю страну. Ее основателем многие считают криминального авторитета Тюмени 90-х годов Рашида Янтимирова. Однако длительное время возглавлять ОПГ ему не удалось, его и других выбранных лидеров устранил биатлонист, мастер спорта СССР Виктор Белянин, вооружившись поддержкой киллера Александра Солоника.

Группировка во главе с Беляниным начала активно расширяться, находя поддержку в ОПГ соседних регионов. Позже этого хватило для того, чтобы от мелкого рэкета перейти к восхождению на нефтяной Олимп.

Так, уже к первой половине 90-х годов ОПГ «Десятка» получает контроль над всей Тюменью и еще рядом нефтяных месторождений ХМАО-Югры, полностью вытеснив местных «воров» и устраняя всех неугодных.

«Пацанская Россия». Тюменская «Десятка», «Бригада Фарида» и «Зятек»
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Подробнее о становлении группировки и будущем ее участников мы рассказали в нашем спецпроекте.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#История#ОПГ#Бандитизм#Алиса Вернер
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