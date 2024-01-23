«Десятка и 10 лет ужасов»: какой была самая кровавая группировка Тюменской области

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:20
Одной из самых кровавых группировок тех годов была «Десятка», которая прогремела на всю страну. Ее основателем многие считают криминального авторитета Тюмени 90-х годов Рашида Янтимирова. Однако длительное время возглавлять ОПГ ему не удалось, его и других выбранных лидеров устранил биатлонист, мастер спорта СССР Виктор Белянин, вооружившись поддержкой киллера Александра Солоника.
Группировка во главе с Беляниным начала активно расширяться, находя поддержку в ОПГ соседних регионов. Позже этого хватило для того, чтобы от мелкого рэкета перейти к восхождению на нефтяной Олимп.
Так, уже к первой половине 90-х годов ОПГ «Десятка» получает контроль над всей Тюменью и еще рядом нефтяных месторождений ХМАО-Югры, полностью вытеснив местных «воров» и устраняя всех неугодных.