Грозит до 10 лет: скандальной тюменской стримерше вменяют новую статью

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
32-летней Алисе Гулиевой изначально было предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 УК РФ — «Истязание». Расследование дела взял на личный контроль Бастрыкин. Недавно сторона защиты ознакомилась с материалами дела. Источник редакции сообщил, что Гулиевой теперь вменяют целый «букет» статей:
«Мы ознакомились с делом, позже оно будет передано в прокуратуру, а потом в суд. Есть вероятность, что рассматривать его будут в Исетском суде, так как жила Гулиева там и вменяемые преступления совершались там же. Сейчас в сумме ей грозит уже очень серьезный срок, могут по совокупности дать и 10 лет», — рассказал «Нашему городу» собственный источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас стримерша находится в СИЗО, стороне защиты не удалось оспорить решение о продлении меры пресечения в заключении.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что пожилая тюменка взяла в кредит более двух миллионов рублей, часть суммы успела перевести на счета мошенников. В своих бедах пенсионерка обвинила сотрудников банка.