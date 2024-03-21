Грозит до 10 лет: скандальной тюменской стримерше вменяют новую статью

Скандальной тюменской стримерше вменяют новую статью

Алису Гулиеву, известную, как стримрша «Жади», которую обвиняют в истязании детей, также будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью. Инсайдер редакции рассказал, что суд по 4 статьям, которые вменяют женщине, может пройти в селе Исетском, а не в Тюмени.