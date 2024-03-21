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Скандальной тюменской стримерше вменяют новую статью.

Грозит до 10 лет: скандальной тюменской стримерше вменяют новую статью

21 марта 2024, 07:13
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области
Скандальной тюменской стримерше вменяют новую статью.

Скандальной тюменской стримерше вменяют новую статью

Алису Гулиеву, известную, как стримрша «Жади», которую обвиняют в истязании детей, также будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью. Инсайдер редакции рассказал, что суд по 4 статьям, которые вменяют женщине, может пройти в селе Исетском, а не в Тюмени.
Сюжет
Дети

32-летней Алисе Гулиевой изначально было предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 УК РФ — «Истязание». Расследование дела взял на личный контроль Бастрыкин. Недавно сторона защиты ознакомилась с материалами дела. Источник редакции сообщил, что Гулиевой теперь вменяют целый «букет» статей:

  • 2 эпизода по статье 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (наказание — лишение свободы на срок до 3 лет);
  • часть 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинения тяжкого вреда здоровью (наказание — лишение свободы на срок до 10 лет);
  • часть 2 статьи 117 УК РФ — истязание (наказание — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет).
«Мы ознакомились с делом, позже оно будет передано в прокуратуру, а потом в суд. Есть вероятность, что рассматривать его будут в Исетском суде, так как жила Гулиева там и вменяемые преступления совершались там же. Сейчас в сумме ей грозит уже очень серьезный срок, могут по совокупности дать и 10 лет», — рассказал «Нашему городу» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас стримерша находится в СИЗО, стороне защиты не удалось оспорить решение о продлении меры пресечения в заключении.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что пожилая тюменка взяла в кредит более двух миллионов рублей, часть суммы успела перевести на счета мошенников. В своих бедах пенсионерка обвинила сотрудников банка.

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