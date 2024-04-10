«Пострадала девочка»: В Тюмени подростки ранили ребенка из пневматики

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Сообщение об инциденте распространяют местные городские паблики от имени матери пострадавшей девочки. Женщина утверждает, что ее 6-летняя дочь получила ранение в губу. Все произошло вблизи ТЦ «Среда» на Тимофея Чаркова.
Госпитализация девочке не понадобилась, есть ли среди горожан ругие пострадавшие неизвестно. «Наш город» ожидает официальных комментариев УМВД по региону.
В конце января «Наш город» сообщал о перестрелке мигрантов на улице Муравленко в областной столице.