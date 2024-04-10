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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Тюменские подростки стреляли по прохожим из пневматики

«Пострадала девочка»: В Тюмени подростки ранили ребенка из пневматики

10 апреля 2024, 10:18
Фото: 1MI

Тюменские подростки стреляли по прохожим из пневматики

Подростки из Тюмени стреляли по прохожим. По предварительным данным, они использовали пневматическое оружие.
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Дети

Сообщение об инциденте распространяют местные городские паблики от имени матери пострадавшей девочки. Женщина утверждает, что ее 6-летняя дочь получила ранение в губу. Все произошло вблизи ТЦ «Среда» на Тимофея Чаркова.

Госпитализация девочке не понадобилась, есть ли среди горожан ругие пострадавшие неизвестно. «Наш город» ожидает официальных комментариев УМВД по региону.

В конце января «Наш город» сообщал о перестрелке мигрантов на улице Муравленко в областной столице.

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