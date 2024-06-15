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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Тюмень атаковали бабочки-вредители

Опасные бабочки атаковали Тюмень

15 июня 2024, 11:09
Фото: Темы Тюмени

Тюмень атаковали бабочки-вредители

В Тюменской области наблюдается нашествие бабочек-боярышниц. О появлении вредителей сообщают тюменские дачники и жители города.

Невероятно красивые с белоснежными крыльями бабочки только выглядят безобидными, на самом деле способны нанести значительный урон урожаю.

Видео: Паблик Тюмень

Насекомые уничтожают листья плодовых растений — яблони, груши, рябины и других. Бороться с бабочками-вредителями следует специальными средствами. При большой численности боярышниц, опытные садоводы советуют опрыскивать плодовые деревья опрыскивают препаратом «Лепидоцид». Причем обработку препаратом следует проводить с интервалом в 10–14 дней. Также эффективным является опрыскивание плодовых растений настоями и отварами тысячелистника, полыни горькой, ботвы томатов.

Ранее «Наш Город» писал, что минувшим летом в Сладковском районе наблюдалось нашествие саранчи. Почти всеядные насекомые нанесли существенный урон урожаю.

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