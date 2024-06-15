Опасные бабочки атаковали Тюмень

Насекомые уничтожают листья плодовых растений — яблони, груши, рябины и других. Бороться с бабочками-вредителями следует специальными средствами. При большой численности боярышниц, опытные садоводы советуют опрыскивать плодовые деревья опрыскивают препаратом «Лепидоцид». Причем обработку препаратом следует проводить с интервалом в 10–14 дней. Также эффективным является опрыскивание плодовых растений настоями и отварами тысячелистника, полыни горькой, ботвы томатов.