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«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи

14 июля 2023, 06:49
Фото: Википедия

В южных районах Тюменской области нашествие саранчи

Фермеры Сладковского района могут в этом году остаться без урожая — в селе Межинское нашествие саранчи.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

По словам местных жителей, насекомые питаются практически всеми сельскохозяйственными культурами, нанося им сильный урон.

«Саранча все выела в Межинке. Желтое все. Нанесен ущерб урожаю», — сетуют очевидцы.

О единичных особях опасных насекомых сообщают также жители Тюмени.

«Вчера в Тюмени на балконе… Саранча без левой ноги», — делится находкой горожанин.
Фото: ЧС Тюмень

По данным ФГБУ «Россельхозцентра» по Тюменской области, очаги нестадной саранчи с численностью превышающей экономический порог вредоносности обнаружены и в других южных районах региона. Преимущественно скопления насекомых отмечены на сенокосах и пастбищах, по опушкам лесов и возле водоемов.

Фото: ЧС Тюмень
«Нестадные саранчовые не способны собираться в стаи и перелетать на большие расстояния. Но вредитель относится к особоопасным, поскольку питается практически всеми сельскохозяйственными культурами, нанося им сильный урон при высокой численности. При более жаркой и сухой погоде могут перейти на посевы культурных растений, при высокой численности способны нанести значительный вред зерновым и зернобобовым, посевам рапса. В качестве профилактики рекомендуется сельскохозяйственным товаропроизводителям провести краевые обработки полей системными инсектицидами при наличии рядом с полями очагов распространения вредителей», — пояснили в «Россельхозцентре».

Ранее «Наш Город» писал, что в конце июня в селе Шорохово Исетского района массово погибли пчелы. Пасечники предположили, что причиной гибели насекомых стала обработка полей пестицидами.

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