«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
По словам местных жителей, насекомые питаются практически всеми сельскохозяйственными культурами, нанося им сильный урон.
«Саранча все выела в Межинке. Желтое все. Нанесен ущерб урожаю», — сетуют очевидцы.
О единичных особях опасных насекомых сообщают также жители Тюмени.
«Вчера в Тюмени на балконе… Саранча без левой ноги», — делится находкой горожанин.
По данным ФГБУ «Россельхозцентра» по Тюменской области, очаги нестадной саранчи с численностью превышающей экономический порог вредоносности обнаружены и в других южных районах региона. Преимущественно скопления насекомых отмечены на сенокосах и пастбищах, по опушкам лесов и возле водоемов.
«Нестадные саранчовые не способны собираться в стаи и перелетать на большие расстояния. Но вредитель относится к особоопасным, поскольку питается практически всеми сельскохозяйственными культурами, нанося им сильный урон при высокой численности. При более жаркой и сухой погоде могут перейти на посевы культурных растений, при высокой численности способны нанести значительный вред зерновым и зернобобовым, посевам рапса. В качестве профилактики рекомендуется сельскохозяйственным товаропроизводителям провести краевые обработки полей системными инсектицидами при наличии рядом с полями очагов распространения вредителей», — пояснили в «Россельхозцентре».
Ранее «Наш Город» писал, что в конце июня в селе Шорохово Исетского района массово погибли пчелы. Пасечники предположили, что причиной гибели насекомых стала обработка полей пестицидами.