«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи

По данным ФГБУ «Россельхозцентра» по Тюменской области, очаги нестадной саранчи с численностью превышающей экономический порог вредоносности обнаружены и в других южных районах региона. Преимущественно скопления насекомых отмечены на сенокосах и пастбищах, по опушкам лесов и возле водоемов.