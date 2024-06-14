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Жительница Тюменской области нашла в своем доме похожее на скорпиона существо

В одном из домов Тюменской области нашли существо, похожее на скорпиона

14 июня 2024, 08:52
Фото: 1MI

Жительница Тюменской области нашла в своем доме похожее на скорпиона существо

Небольшое членистоногое оказалось вполне безобидным. По словам эксперта, эти насекомые довольно часто проникают в дома.

Жительница деревни Большие Акияры обнаружила в своем доме небольшое существо, похожее на скорпиона. О своей находке она рассказала 72.ru.

Выяснилось, что это насекомое — ложноскорпион. Этих членистоногих довольно часто можно найти в домах людей.

Фото: 72.ru
«Они не опасны и могут быть даже полезны. Ложноскорпионы — хищники, могут атаковать, например, комнатных мух. Приходится смириться с тем, что в наших квартирах вообще довольно богатая фауна различных беспозвоночных, особенно в ванных, где воздух более влажный», — рассказала изданию кандидат биологических наук Мария Орлова.

Ранее «Наш город» писал, что полчища насекомых не дают тюменцам отдыхать на пляжах. Жители города жалуются на комаров и мошек, а репелленты от их укусов не спасают.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Насекомые
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