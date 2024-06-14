В одном из домов Тюменской области нашли существо, похожее на скорпиона

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Жительница деревни Большие Акияры обнаружила в своем доме небольшое существо, похожее на скорпиона. О своей находке она рассказала 72.ru.
Выяснилось, что это насекомое — ложноскорпион. Этих членистоногих довольно часто можно найти в домах людей.
«Они не опасны и могут быть даже полезны. Ложноскорпионы — хищники, могут атаковать, например, комнатных мух. Приходится смириться с тем, что в наших квартирах вообще довольно богатая фауна различных беспозвоночных, особенно в ванных, где воздух более влажный», — рассказала изданию кандидат биологических наук Мария Орлова.
Ранее «Наш город» писал, что полчища насекомых не дают тюменцам отдыхать на пляжах. Жители города жалуются на комаров и мошек, а репелленты от их укусов не спасают.