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Тюменский военкомат ищет 80 новых контрактников

Военный комиссариат ищет 80 контрактников в Тюменской области

14 июня 2024, 03:09
Фото: 1MI

Тюменский военкомат ищет 80 новых контрактников

Требуются водители, стрелки и командиры отряда. Им предлагают зарабатывать до 226 тысяч рублей.

Тюменский военкомат ищет людей, желающих пойти на службу по контракту. 80 новых вакансий были опубликованы на портале «Работа России».

На службу требуются 45 водителей, 20 командиров отряда и 15 стрелков. Они могут зарабатывать от 204 до 226 тысяч рублей. Главные требования — наличие медкнижки и умение работать в команде.

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Ранее «Наш город» писал, что жители Тюменской области начали активно искать работу на лето. Количество новых резюме в мае увеличилось на 44%.

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