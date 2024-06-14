Мастер из Тюмени борется за 10 миллионов рублей в новом шоу на ТНТ

Мужчина попал в «народную» команду, в которую также входят Ольга Воронцева из Астрахани, Илья Жуков из Туапсе, Анастасия Перун из Александрова, Остап Солдатов из Москвы, Александра Сухорукова из Новокузнецка и Никита Плахотниченко из Шахтерска.