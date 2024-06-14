Мастер из Тюмени борется за 10 миллионов рублей в новом шоу на ТНТ

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Мастер погрузочно-разгрузочных работ из Тюмени Александр Зубенко принимает участие в новом шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Участникам предстоит побороться за десять миллионов рублей.
Мужчина попал в «народную» команду, в которую также входят Ольга Воронцева из Астрахани, Илья Жуков из Туапсе, Анастасия Перун из Александрова, Остап Солдатов из Москвы, Александра Сухорукова из Новокузнецка и Никита Плахотниченко из Шахтерска.
«Решил принять участие в проекте, поскольку всегда стараюсь принести в свою жизнь новые эмоции и попробовать свои силы, познакомиться с новыми людьми и побывать в новых местах. От проекта хочется получить море эмоций, острых ощущений, новые впечатления, конечно же, одержать победу. В случае выигрыша хочу построить новый дом родителям», — цитируют тюменца в пресс-службе ТНТ.
В «звездную» команду вошли Саша Стоун, Надежда Сысоева, Оксана Самойлова, Джиган, Виктория Боня, Вячеслав Чепурченко и Торнике Квитатиани. Каждую неделю один из участников будет покидать шоу. Премьера состоится 16 июня в 18:30.
Ранее «Наш город» писал, что тобольская рэперша Инстасамка отсудила у звезды «Универа» Стаса Ярушина два миллиона рублей. Конфликт актера и певицы начался еще в сентябре прошлого года.