Президент Владимир Путин наградил тюменцев медалями и почетными званиями

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Президент Владимир Путин наградил жителей Тюменской области медалями и почетными званиями. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
Медалей «За заслуги перед Отечеством» второй степени удостоены профессор кафедры Института клинической медицины ТюмГМУ Борис Гиберт и начальник ОКБ №1 Сергей Шалаев.
Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено старшему преподавателю кафедры физической культуры и спорта ТИУ Сергею Утусикову, звание «Заслуженный спасатель РФ» — замначальника Тюменской областной службы экстренного реагирования Александру Плоскову, звание «Заслуженный работник транспорта РФ» — диспетчеру маневровой ж/д станции Войновка Ольге Галимовой.
Ранее «Наш город» писал, что Владимир Путин наградил тюменского застройщика Сергея Кужелева. Он является гендиректором компании, с которой постоянно судятся разные компании.