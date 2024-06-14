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Updated Сегодня, 03:17

Президент России наградил жителей Тюменской области медалями

Президент Владимир Путин наградил тюменцев медалями и почетными званиями

14 июня 2024, 02:22
Фото: 1MI

Президент России наградил жителей Тюменской области медалями

Награды получили пять жителей Тюменской области. Соответствующий указ президент подписал 13 июня.

Президент Владимир Путин наградил жителей Тюменской области медалями и почетными званиями. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Медалей «За заслуги перед Отечеством» второй степени удостоены профессор кафедры Института клинической медицины ТюмГМУ Борис Гиберт и начальник ОКБ №1 Сергей Шалаев.

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Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено старшему преподавателю кафедры физической культуры и спорта ТИУ Сергею Утусикову, звание «Заслуженный спасатель РФ» — замначальника Тюменской областной службы экстренного реагирования Александру Плоскову, звание «Заслуженный работник транспорта РФ» — диспетчеру маневровой ж/д станции Войновка Ольге Галимовой.

Ранее «Наш город» писал, что Владимир Путин наградил тюменского застройщика Сергея Кужелева. Он является гендиректором компании, с которой постоянно судятся разные компании.

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