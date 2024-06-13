Полчища насекомых выгоняют тюменцев с местных пляжей.

Однако, как оказалось, на большинстве пляжей насекомых все же травили, однако средства для обработки оказались не особо эффективными, а прошедшие дожди вовсе смыли все используемые средства. К тому же, как рассказала «Нашему городу» доктор биологических наук Валентина Тузова, насекомые быстро адаптируются к химическим средствам и выживают даже после интенсивных обработок.