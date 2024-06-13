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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Полчища насекомых выгоняют тюменцев с местных пляжей.

Полчища насекомых выгоняют тюменцев с местных пляжей

13 июня 2024, 13:14
Фото: 1MI
Полчища насекомых выгоняют тюменцев с местных пляжей.

Полчища насекомых выгоняют тюменцев с местных пляжей

В жаркие дни тюменцы массово едут на пляжи. Однако спокойно отдохнуть им не удается — атакуют комары и мошки. Горожане жалуются, что владельцы пляжей не травят насекомых, а репелленты на спасают от укусов кровососов.

Однако, как оказалось, на большинстве пляжей насекомых все же травили, однако средства для обработки оказались не особо эффективными, а прошедшие дожди вовсе смыли все используемые средства. К тому же, как рассказала «Нашему городу» доктор биологических наук Валентина Тузова, насекомые быстро адаптируются к химическим средствам и выживают даже после интенсивных обработок.

«Текущий сезон особенно богат на насекомых из-за активного размножения и благоприятных для этого условий. К тому же насекомые, как и другие виды, развиваются, а потому их устойчивость к химическим средствам вполне закономерна», — объясняет биолог.

Период торжества комаров и мошек эксперт рекомендует попросту перетерпеть, так как уже к концу июня мошек станет значительно меньше, что объясняется сезонностью. А для более эффективной защиты от насекомых стоит использовать сильно пахнущие эфирные масла, которые скроют от кровососа запах человеческого тела.

Комаров будет меньше? Тюменские застройщики начали борьбу с насекомыми
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени в одном из новых жилых комплексов установят антимоскитные фонари. Инновационные приборы освещения появятся во дворах домов, расположенных недалеко от озера Песьяное.

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