Полчища насекомых выгоняют тюменцев с местных пляжей.

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Однако, как оказалось, на большинстве пляжей насекомых все же травили, однако средства для обработки оказались не особо эффективными, а прошедшие дожди вовсе смыли все используемые средства. К тому же, как рассказала «Нашему городу» доктор биологических наук Валентина Тузова, насекомые быстро адаптируются к химическим средствам и выживают даже после интенсивных обработок.
«Текущий сезон особенно богат на насекомых из-за активного размножения и благоприятных для этого условий. К тому же насекомые, как и другие виды, развиваются, а потому их устойчивость к химическим средствам вполне закономерна», — объясняет биолог.
Период торжества комаров и мошек эксперт рекомендует попросту перетерпеть, так как уже к концу июня мошек станет значительно меньше, что объясняется сезонностью. А для более эффективной защиты от насекомых стоит использовать сильно пахнущие эфирные масла, которые скроют от кровососа запах человеческого тела.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени в одном из новых жилых комплексов установят антимоскитные фонари. Инновационные приборы освещения появятся во дворах домов, расположенных недалеко от озера Песьяное.