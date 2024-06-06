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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Тюменские селекционеры вывели уникальный сорт огурца

Научный прорыв! Тюменские селекционеры вывели уникальный сорт огурца

6 июня 2024, 10:43
Фото: 1MI

Тюменские селекционеры вывели уникальный сорт огурца

В Тюмени селекционеры смогли вывести новый сорт огурца под названием «Китайский дракон». При этом сам плод уже запатентовали в Росреестре.

О выведении нового сорта сообщили селекционеры ГАУ Северного Зауралья. Новый плод получился довольно необычным. У огурцов нежная сочная мякоть без пустот с чуть сладковатым вкусом и тонким ароматом, а кожура никогда не горчит. Этот сорт идеален для салатов и малосольной продукции. По мнению селекционеров, его непременно оценят дачники и владельцы личных подсобных хозяйств.

При этом огурец прекрасно переживает перепады температур, что позволяет ему спокойно переживать заморозки. Испытания овощ прошел, а семена «Китайского дракона» уже поступили в продажу.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Овощи#Дача#Дачники#Дачи
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