Научный прорыв! Тюменские селекционеры вывели уникальный сорт огурца

О выведении нового сорта сообщили селекционеры ГАУ Северного Зауралья. Новый плод получился довольно необычным. У огурцов нежная сочная мякоть без пустот с чуть сладковатым вкусом и тонким ароматом, а кожура никогда не горчит. Этот сорт идеален для салатов и малосольной продукции. По мнению селекционеров, его непременно оценят дачники и владельцы личных подсобных хозяйств.