Научный прорыв! Тюменские селекционеры вывели уникальный сорт огурца

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
О выведении нового сорта сообщили селекционеры ГАУ Северного Зауралья. Новый плод получился довольно необычным. У огурцов нежная сочная мякоть без пустот с чуть сладковатым вкусом и тонким ароматом, а кожура никогда не горчит. Этот сорт идеален для салатов и малосольной продукции. По мнению селекционеров, его непременно оценят дачники и владельцы личных подсобных хозяйств.
При этом огурец прекрасно переживает перепады температур, что позволяет ему спокойно переживать заморозки. Испытания овощ прошел, а семена «Китайского дракона» уже поступили в продажу.
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