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Updated Сегодня, 10:42

В Тюмени сотрудникам таможни предложили полмиллиона за разрешение на ввоз орехов

В Тюмени сотрудникам таможни предложили полмиллиона за разрешение на ввоз орехов

6 июня 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney
Тюменские таможенники задержали предпринимателей, решивших ввести в регион контрабандные орехи и фрукты. При этом, когда контрабандистов поймали — они попытались откупиться.

О контрабандных орехах и сухофруктах сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Везли товара со стороны Казахстана на трех грузовиках, при этом когда машины остановили — сотрудники выяснили, что документов на ввоз у владельца товара нет.

Оставшись на границе на проверку, мужчина решил рискнуть и начал просить пропустить его. Когда понял, что его не пропустят — предложил взятку сотруднику размером в полмиллиона рублей.

После этого владельца товара задержали. Как только расследование завершилось — дело передали в суд. За попытку ввоза владелец мог отделаться административным наказанием, а вот за дачу взятки ему может грозить до 4 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о том, что тюменский бизнесмен дал взятку врачу, чтобы получить справки.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Взятка#Контрабанда
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