В Тюмени сотрудникам таможни предложили полмиллиона за разрешение на ввоз орехов

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
О контрабандных орехах и сухофруктах сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Везли товара со стороны Казахстана на трех грузовиках, при этом когда машины остановили — сотрудники выяснили, что документов на ввоз у владельца товара нет.
Оставшись на границе на проверку, мужчина решил рискнуть и начал просить пропустить его. Когда понял, что его не пропустят — предложил взятку сотруднику размером в полмиллиона рублей.
После этого владельца товара задержали. Как только расследование завершилось — дело передали в суд. За попытку ввоза владелец мог отделаться административным наказанием, а вот за дачу взятки ему может грозить до 4 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось о том, что тюменский бизнесмен дал взятку врачу, чтобы получить справки.