«Хотели свергнуть власть»: в суде выдвинули обвинения фигурантам «Тюменского дела»

Однако многие эксперты уверены, что экспертизы в деле уже не помогут, ведь один из фигурантов Кирилл Брик уже получил обвинительный приговор, допускается, что он пошел на сделку со следствием. Адвокат Павел Руснаков объясняет, что в таком случае остальных фигурантов будут судить на основании преюдиции, то есть приговор Брика будет восприниматься, как прямое доказательство вины остальных.