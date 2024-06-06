«Хотели свергнуть власть»: в суде выдвинули обвинения фигурантам «Тюменского дела»

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
По версии следствия, организатором террористического сообщества считается Никита Олейник, который распределил роли между другими участниками, проводил тренировки и разрабатывал систему конспирации. По его указу Данил Чертыков, имеющий медицинское образование, должен был снабжать участников кровоостаналивающими и обезболивающими средствами. Дениз Айдын и Кирилл Брик должны были проводить испытания самодельных взрывчатых веществ, а Юрий Незнамов — обеспечить сообщество финансово, чтобы фигуранты купили оружие и боеприпасы.
Однако источник редакции передает, что сегодня в суде фигуранты дела вновь заявили о пытках, объясняя предварительную дачу признательных показаний, и выразили несогласие с обвинением, отметив, что никакого сообщества не существовало. Также обвиняемые обратили внимание суда на расхождение дат фактического задержания и ареста.
Адвокат одного из обвиняемых Халит Ниязов, выступая в суде, заявил, что вина обвиняемых подтверждается только первоначальными показаниями, полученными в ходе пыток.
«Тексты протоколов были подготовлены заранее — это подтвердят соответствующие экспертизы», — передает слова адвоката инсайдер.
Однако многие эксперты уверены, что экспертизы в деле уже не помогут, ведь один из фигурантов Кирилл Брик уже получил обвинительный приговор, допускается, что он пошел на сделку со следствием. Адвокат Павел Руснаков объясняет, что в таком случае остальных фигурантов будут судить на основании преюдиции, то есть приговор Брика будет восприниматься, как прямое доказательство вины остальных.
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