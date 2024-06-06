В Тюмени таксист сбил двух малолетних самокатчиков

При этом факт того, что водитель такси просто не среагировал подтвердила и экспертиза, установив, что ехал самокат слишком быстро. Родители же пострадавших дали показания, сообщив, что купили детям транспорт, даже не зная, какой он мощности. После установки модели выяснилось, что рассчитан он на 600 ватт и способен разгоняться до 60 километров в час.