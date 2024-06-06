В Тюмени таксист сбил двух малолетних самокатчиков

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
О ДТП с двумя пострадавшими детьми рассказали в тюменском ГАИ. Как выяснилось, 24-летний водитель такси поворачивал направо, когда на дорогу выскочили самокатчики 10 и 11 лет, ехавшие на одном самокате вдвоем. Водитель не успел затормозить и сбил обоих. Детей доставили в больницу с травмами ног.
При этом факт того, что водитель такси просто не среагировал подтвердила и экспертиза, установив, что ехал самокат слишком быстро. Родители же пострадавших дали показания, сообщив, что купили детям транспорт, даже не зная, какой он мощности. После установки модели выяснилось, что рассчитан он на 600 ватт и способен разгоняться до 60 километров в час.
ДТП по приказу начальника управления ГИБДД Андрея Миллера взято на особый контроль. Как рассказал сам глава Тюменского ГАИ, это уже второй случай за неделю с самокатом и двумя пострадавшими детьми.
Ранее сообщалось о том, что ребенок на самокате попал под колеса иномарки на перекрестке в Тюмени.