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Published Сегодня, 09:57

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В Тюмени таксист сбил двух малолетних самокатчиков

В Тюмени таксист сбил двух малолетних самокатчиков

6 июня 2024, 09:57
Фото: 1MI
В Тюмени таксист сбил двух малолетних самокатчиков, ехавших по обочине дороги. Оба получили серьезные травмы. Случилась авария вечером 5 июня.
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ДТП

О ДТП с двумя пострадавшими детьми рассказали в тюменском ГАИ. Как выяснилось, 24-летний водитель такси поворачивал направо, когда на дорогу выскочили самокатчики 10 и 11 лет, ехавшие на одном самокате вдвоем. Водитель не успел затормозить и сбил обоих. Детей доставили в больницу с травмами ног.

Фото: УГИБДД по Тюменской области

При этом факт того, что водитель такси просто не среагировал подтвердила и экспертиза, установив, что ехал самокат слишком быстро. Родители же пострадавших дали показания, сообщив, что купили детям транспорт, даже не зная, какой он мощности. После установки модели выяснилось, что рассчитан он на 600 ватт и способен разгоняться до 60 километров в час.

ДТП по приказу начальника управления ГИБДД Андрея Миллера взято на особый контроль. Как рассказал сам глава Тюменского ГАИ, это уже второй случай за неделю с самокатом и двумя пострадавшими детьми.

Ранее сообщалось о том, что ребенок на самокате попал под колеса иномарки на перекрестке в Тюмени.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Электросамокаты
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