Фура врезалась в легковушку: три человека погибли в ДТП на тюменской трассе

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Updated Сегодня, 03:23
По данным ГИБДД Омской области, водитель фуры 1975 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с легковым авто. От удара оба автомобиля вылетели в кювет. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров Chevrolet, в том числе ребенок. Их личности устанавливаются.
Причины и обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 14 июня, в Казанском районе на мопеде разбилась 59-летняя женщина. Она ехала вместе со своим17-летним внуком в магазин. Подросток не пострадал.