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Published Сегодня, 03:19

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Updated Сегодня, 03:23

Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск

Фура врезалась в легковушку: три человека погибли в ДТП на тюменской трассе

16 июня 2024, 03:19
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск

Трагедия произошла в субботу вечером на 573 километре автодороги. Там столкнулись большегруз Dongfeng и Chevrolet Lacetti.
Сюжет
ДТП

По данным ГИБДД Омской области, водитель фуры 1975 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с легковым авто. От удара оба автомобиля вылетели в кювет. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров Chevrolet, в том числе ребенок. Их личности устанавливаются.

Причины и обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 14 июня, в Казанском районе на мопеде разбилась 59-летняя женщина. Она ехала вместе со своим17-летним внуком в магазин. Подросток не пострадал.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Трасса Тюмень - Омск
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