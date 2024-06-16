Фура врезалась в легковушку: три человека погибли в ДТП на тюменской трассе

По данным ГИБДД Омской области, водитель фуры 1975 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с легковым авто. От удара оба автомобиля вылетели в кювет. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров Chevrolet, в том числе ребенок. Их личности устанавливаются.