Сенатор от Тюменской области сложил полномочия в Совете Федерации

Posted 19 сентября, 11:29
Published 19 сентября, 11:29
Modified 19 сентября, 11:31
Updated 19 сентября, 11:31
По информации ТАСС со ссылкой на Павла Тараканова, в будущем он планирует продолжить служить Тюменской области в региональной управленческой команде. Полномочия в Совете Федерации он слагает.
Напомним, Павел Тараканов был наделен полномочиями — вступил в должность представителя от исполнительного органа государственной власти Тюменской области — в сентябре 2018 года. В прошлом году губернатор нашего региона Александр Моор вновь назначил его сенатором. При этом срок его полномочий заканчивается в 2028 году.