Сенатор от Тюменской области сложил полномочия в Совете Федерации

Напомним, Павел Тараканов был наделен полномочиями — вступил в должность представителя от исполнительного органа государственной власти Тюменской области — в сентябре 2018 года. В прошлом году губернатор нашего региона Александр Моор вновь назначил его сенатором. При этом срок его полномочий заканчивается в 2028 году.