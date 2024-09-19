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Posted 19 сентября, 11:29

Published 19 сентября, 11:29

Modified 19 сентября, 11:31

Updated 19 сентября, 11:31

Сенатор от Тюменской области сложил полномочия в Совете Федерации

Сенатор от Тюменской области сложил полномочия в Совете Федерации

19 сентября 2024, 11:29
Фото: 1MI
Сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов уходит в отставку. Об этом парламентарий сообщил сегодня, 19 сентября.

По информации ТАСС со ссылкой на Павла Тараканова, в будущем он планирует продолжить служить Тюменской области в региональной управленческой команде. Полномочия в Совете Федерации он слагает.

Напомним, Павел Тараканов был наделен полномочиями — вступил в должность представителя от исполнительного органа государственной власти Тюменской области — в сентябре 2018 года. В прошлом году губернатор нашего региона Александр Моор вновь назначил его сенатором. При этом срок его полномочий заканчивается в 2028 году.

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Ранее сообщалось о том, что конкуренты главы Тобольска считают, что его избрали незаконно.

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