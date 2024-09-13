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Posted 13 сентября, 11:05

Published 13 сентября, 11:05

Modified 13 сентября, 11:11

Updated 13 сентября, 11:11

Тюменский сенатор Тараканов возвращается работать в местное правительство

Повышение… или нет? Тюменский сенатор возвращается работать в местное правительство

13 сентября 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney

Тюменский сенатор Тараканов возвращается работать в местное правительство

Сенатор Павел Тараканов, официальный представитель Тюменской области в Совете Федерации уходит со своего поста. Его заменит Полпред от Урала Владимир Якушев.

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки», как только Тараканов уйдет с поста, ему предложат работу в качестве замгубернатора региона. Какую конкретно позицию он займет, пока неизвестно, инсайдеры полагают, что будет работать представителем региона в органах госвласти, отказавшись от места первого заместителя.

Некоторые сходятся в том, что Тараканов может стать депутатом Госдумы, но шансы на это еще более низкие.

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Ранее сообщалось о том, что конкуренты главы Тобольска считают, что его избрали незаконно.

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#Александр Смирнов#Политика#Сенаторы#Сенатор
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