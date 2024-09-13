Повышение… или нет? Тюменский сенатор возвращается работать в местное правительство

Posted 13 сентября, 11:05
Published 13 сентября, 11:05
Modified 13 сентября, 11:11
Updated 13 сентября, 11:11
Как сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки», как только Тараканов уйдет с поста, ему предложат работу в качестве замгубернатора региона. Какую конкретно позицию он займет, пока неизвестно, инсайдеры полагают, что будет работать представителем региона в органах госвласти, отказавшись от места первого заместителя.
Некоторые сходятся в том, что Тараканов может стать депутатом Госдумы, но шансы на это еще более низкие.