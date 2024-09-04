А мэр-то подставной! Конкуренты главы Тобольска считают, что его избрали незаконно

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Информацию о незаконности выбора Петра Вагина на пост главы Тобольска приводит портал URA.RU. По документам, которые предоставил конкурент Вагина указано, что тобольский городской суд принял к производству административный иск о признании решений Тобольской Городской думы «об объявление конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тобольска» и «избрании главы города Тобольска» незаконными.
Основаниями стали пункты Ст. 37 Устава Тобольска, и Ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». При этом официальные комментарии от мэрии города еще не поступали.
Ранее сообщалось о том, что в главным счетоводом Тобольска станет бывший силовик.