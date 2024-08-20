Хотела денег, а получит уголовку: на чем поймали тюменскую чиновницу?

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
«Из показаний подсудимой следует, что для сохранения ставки водителя администрации сельского поселения в разный период времени она принимала на работу разных людей, один из которых был ее супруг, официально трудоустроенный по иному месту работы», — сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Фактически чиновница выполняла обязанности водителя сама. При этом официально нанятый водитель получал ежемесячную зарплату.
Ущерб, причиненный бюджету, составил почти четверть миллиона рублей. Подсудимая полностью признала свою вину и добровольно компенсировала часть материального ущерба.
Теперь экс-чиновнице предстоит выплатить штрафы по уголовному делу в размере 100 000 рублей и гражданскому иску на сумму 115 268 рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области осудили 52 коррупционеров. У них забрали более 800 тысяч рублей взяток. При этом имущество шести осужденных в виде денежных средств было конфисковано. Четверо виновных коррупционеров попали в колонию (в общей сложности они проведут в тюрьме 17 лет).