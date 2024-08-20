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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

Экс-глава сельского поселения незаконно платила зарплату своему мужу

Хотела денег, а получит уголовку: на чем поймали тюменскую чиновницу?

20 августа 2024, 06:09
Фото: 1MI

Экс-глава сельского поселения незаконно платила зарплату своему мужу

В Вагайском районе Тюменской области бывшая глава сельского поселения трудоустроила своего мужа и незаконно платила ему зарплату муниципального служащего.
«Из показаний подсудимой следует, что для сохранения ставки водителя администрации сельского поселения в разный период времени она принимала на работу разных людей, один из которых был ее супруг, официально трудоустроенный по иному месту работы», — сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Фактически чиновница выполняла обязанности водителя сама. При этом официально нанятый водитель получал ежемесячную зарплату.

Ущерб, причиненный бюджету, составил почти четверть миллиона рублей. Подсудимая полностью признала свою вину и добровольно компенсировала часть материального ущерба.

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Теперь экс-чиновнице предстоит выплатить штрафы по уголовному делу в размере 100 000 рублей и гражданскому иску на сумму 115 268 рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области осудили 52 коррупционеров. У них забрали более 800 тысяч рублей взяток. При этом имущество шести осужденных в виде денежных средств было конфисковано. Четверо виновных коррупционеров попали в колонию (в общей сложности они проведут в тюрьме 17 лет).

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#Виктория Загитова#Общество#Политика#Тюмень#Тюменская область#Хищения#Муниципальная служба#Областной бюджет
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