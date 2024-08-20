Хотела денег, а получит уголовку: на чем поймали тюменскую чиновницу?

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области осудили 52 коррупционеров. У них забрали более 800 тысяч рублей взяток. При этом имущество шести осужденных в виде денежных средств было конфисковано. Четверо виновных коррупционеров попали в колонию (в общей сложности они проведут в тюрьме 17 лет).