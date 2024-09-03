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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Тюменские политики призвали драться с мигрантами

Пустить в ход кулаки! Тюменские политики призвали драться с мигрантами

3 сентября 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney

Тюменские политики призвали драться с мигрантами

Тюменские эсеры призвали к дракам с мигрантами. Так, по мнению политиков, их можно заставить уважать российские законы.

Как сообщает телеграм канал «Погоны и Галстуки», тюменские эсеры также решили, что неплохим решением будет создание народных дружин, которые будут следить за поведением мигрантов в России.

Такую меру политики решили применять к тем иностранцам, которые не желают ассимилироваться, не знают русского языка и не хотят договариваться.

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#Александр Смирнов#Общество#Мигранты#Новости тюмени#Нелегальные мигранты
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