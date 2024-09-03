Пустить в ход кулаки! Тюменские политики призвали драться с мигрантами

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Как сообщает телеграм канал «Погоны и Галстуки», тюменские эсеры также решили, что неплохим решением будет создание народных дружин, которые будут следить за поведением мигрантов в России.
Такую меру политики решили применять к тем иностранцам, которые не желают ассимилироваться, не знают русского языка и не хотят договариваться.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени более десятка нелегальных мигрантов нашли на стройках силовики.