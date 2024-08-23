На тюменского полицейского завели дело за организацию канала нелегальной миграции

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В РУФСБ России по Тюменской области сообщили о том, что сотрудники силового ведомства пресекли деятельность сотрудница УМВД России по городу Тюмени, который, по версии следствия, в сговоре с двумя другими местными жителями организовал нелегальный канал миграции.
«Должностное лицо с использованием своего служебного положения составляло фиктивные протоколы об административных правонарушениях на двух граждан России, являвшихся принимающей стороной, обеспечивая незаконное пребывание иностранцам на территории России», — пояснили редакции в ведомстве.
Местные следователи возбудили в отношении полицейского дело по статье за организацию нелегальной миграции должностным лицом. Также в деле фигурируют еще двое тюменцев, которые также причастны к организации незаконного пребывания мигрантов на территории области.
Также, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, оперативниками подразделения собственной безопасности УМВД проводится служебная проверка по факту возможного совершения сотрудником городского отдела полиции противоправного деяния в сфере миграции.
«В случае установления вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — указали в ведомстве
B настоящее время также проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов и соучастников противоправной деятельности.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что суд восстановил тюменского участкового на службе после того, как его обвинили в коррупции и фальсификации документов.