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На тюменского полицейского завели дело за организацию канала нелегальной миграции

На тюменского полицейского завели дело за организацию канала нелегальной миграции

23 августа 2024, 08:58
Фото: 1MI
В Тюмени возбудили уголовное дело на полицейского, которого подозревают в пособничестве организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Тюменской области. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Сюжет
Полиция

В РУФСБ России по Тюменской области сообщили о том, что сотрудники силового ведомства пресекли деятельность сотрудница УМВД России по городу Тюмени, который, по версии следствия, в сговоре с двумя другими местными жителями организовал нелегальный канал миграции.

«Должностное лицо с использованием своего служебного положения составляло фиктивные протоколы об административных правонарушениях на двух граждан России, являвшихся принимающей стороной, обеспечивая незаконное пребывание иностранцам на территории России», — пояснили редакции в ведомстве.

Местные следователи возбудили в отношении полицейского дело по статье за организацию нелегальной миграции должностным лицом. Также в деле фигурируют еще двое тюменцев, которые также причастны к организации незаконного пребывания мигрантов на территории области.

Также, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, оперативниками подразделения собственной безопасности УМВД проводится служебная проверка по факту возможного совершения сотрудником городского отдела полиции противоправного деяния в сфере миграции.

«В случае установления вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — указали в ведомстве

B настоящее время также проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что суд восстановил тюменского участкового на службе после того, как его обвинили в коррупции и фальсификации документов.

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