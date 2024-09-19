В Тюмени пройдет авиа-спортивное шоу, где покажут самые большие вертолеты в мире

Участники авиа-спортивного шоу в Тюмени смогут пробежаться по взлетно-посадочной полосе и посетить выставку самых больших в мире вертолетов. Кроме того, вертолет AS 355 совершит демонстрационный полет над зрителями и пронесет на внешней подвеске флаг авиакомпании.