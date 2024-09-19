В Тюмени пройдет авиа-спортивное шоу, где покажут самые большие вертолеты в мире

Posted 19 сентября, 10:40
Published 19 сентября, 10:40
Modified 19 сентября, 10:42
Updated 19 сентября, 10:42
Участники авиа-спортивного шоу в Тюмени смогут пробежаться по взлетно-посадочной полосе и посетить выставку самых больших в мире вертолетов. Кроме того, вертолет AS 355 совершит демонстрационный полет над зрителями и пронесет на внешней подвеске флаг авиакомпании.
— Авиа-спортивное шоу — это забег по взлетно-посадочной полосе для всей семьи, где на финише дистанций можно увидеть выставку самых больших вертолетов в мире, — указано в посте авиакомпании Utair.
Отмечается, что масштабное мероприятие пройдет в субботу, 28 сентября. В завершение захватывающего шоу вертолет Ми-8АМТ поднимется на высоту 1500 метров, и с его борта совершит десант группа парашютистов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют выставить на продажу акции завода «Бенат», специализирующегося на производстве алкогольной продукции. Информации о торгах и стоимости пока нет.