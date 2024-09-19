nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 10:40

Published 19 сентября, 10:40

Modified 19 сентября, 10:42

Updated 19 сентября, 10:42

В Тюмени пройдет авиа-спортивное шоу, где покажут самые большие вертолеты в мире

В Тюмени пройдет авиа-спортивное шоу, где покажут самые большие вертолеты в мире

19 сентября 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
В конце месяца в в тюменском аэропорту Плеханово состоится авиа-спортивное шоу «Плехановские мили». Его проведет югорская авиакомпания Utair.

Участники авиа-спортивного шоу в Тюмени смогут пробежаться по взлетно-посадочной полосе и посетить выставку самых больших в мире вертолетов. Кроме того, вертолет AS 355 совершит демонстрационный полет над зрителями и пронесет на внешней подвеске флаг авиакомпании.

— Авиа-спортивное шоу — это забег по взлетно-посадочной полосе для всей семьи, где на финише дистанций можно увидеть выставку самых больших вертолетов в мире, — указано в посте авиакомпании Utair.

Отмечается, что масштабное мероприятие пройдет в субботу, 28 сентября. В завершение захватывающего шоу вертолет Ми-8АМТ поднимется на высоту 1500 метров, и с его борта совершит десант группа парашютистов.

Землю у тюменского аэропорта Плеханово выставили на продажу за 81 млн рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют выставить на продажу акции завода «Бенат», специализирующегося на производстве алкогольной продукции. Информации о торгах и стоимости пока нет.

Читайте также:
От коронок до пустышек: что сдают в ломбарды тюменцыТюменцы выстроились в гигантские очереди у Свято-Троицкого монастыряЗарплаты секретарей в Тюмени выросли на 23%
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Популярное