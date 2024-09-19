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Posted 19 сентября, 07:59

Published 19 сентября, 07:59

Modified 19 сентября, 08:01

Updated 19 сентября, 08:01

Тюменцы выстроились в гигантские очереди к Поясу Богородицы

Тюменцы выстроились в гигантские очереди у Свято-Троицкого монастыря

19 сентября 2024, 07:59
Фото: Тобольская Митрополия

Тюменцы выстроились в гигантские очереди к Поясу Богородицы

Сотни православных горожан пришли в храм для того, чтобы прикоснуться к поясу Пресвятой Богородицы. Ковчег с частью святыни прибыл в Тюмень накануне.

В Троицком соборе глава Тобольской митрополии Дмитрий в сослужении духовенства совершил молебен, по окончании которого обратился к верующим с архипастырским словом. Приложиться к поясу Пресвятой Богородицы тюменцы смогут до вечера 20 сентября (до 19:00). Монастырь будет открыт в том числе в ночные часы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на разработку проекта по реставрации законсервированной в 2004 году Крестовоздвиженской церкви выделили 27 миллионов рублей. Работы проводит московское «Межобластное научно-реставрационное художественное управление».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Церковь#Свято-Троицкий монастырь
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