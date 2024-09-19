Тюменцы выстроились в гигантские очереди у Свято-Троицкого монастыря

В Троицком соборе глава Тобольской митрополии Дмитрий в сослужении духовенства совершил молебен, по окончании которого обратился к верующим с архипастырским словом. Приложиться к поясу Пресвятой Богородицы тюменцы смогут до вечера 20 сентября (до 19:00). Монастырь будет открыт в том числе в ночные часы.