Тюменцы выстроились в гигантские очереди у Свято-Троицкого монастыря

Posted 19 сентября, 07:59
Published 19 сентября, 07:59
Modified 19 сентября, 08:01
Updated 19 сентября, 08:01
В Троицком соборе глава Тобольской митрополии Дмитрий в сослужении духовенства совершил молебен, по окончании которого обратился к верующим с архипастырским словом. Приложиться к поясу Пресвятой Богородицы тюменцы смогут до вечера 20 сентября (до 19:00). Монастырь будет открыт в том числе в ночные часы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на разработку проекта по реставрации законсервированной в 2004 году Крестовоздвиженской церкви выделили 27 миллионов рублей. Работы проводит московское «Межобластное научно-реставрационное художественное управление».