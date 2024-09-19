Тюменка облила ребенка кипятком и лечила его сама. Малыш скончался спустя двое суток

В суде тюменка свою вину признала полностью. Обстоятельствами смягчающими наказание суд признал наличие еще одного малолетнего ребенка, беременность, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном и состояние здоровья подсудимой. Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы на один год.