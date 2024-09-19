Тюменка облила ребенка кипятком и лечила его сама. Малыш скончался спустя двое суток

Posted 19 сентября, 07:03
Published 19 сентября, 07:03
Modified 19 сентября, 07:08
Updated 19 сентября, 07:08
«Ребенок получил термический ожог II–IIIА степени, на площади 25% поверхности тела, он причинил ребенку тяжкий вред здоровью по признаку расстройства жизненно важных функций организма человека, которые не могут быть компенсированы организмом самостоятельно. Мама малыша сначала занималась самолечением — мазала мазью, давала обезболивающие препараты. Но так как его состояние ребенка стало ухудшаться, она вызвала скорую помощь, но драгоценное время было упущено», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
В суде тюменка свою вину признала полностью. Обстоятельствами смягчающими наказание суд признал наличие еще одного малолетнего ребенка, беременность, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном и состояние здоровья подсудимой. Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы на один год.
Ранее «Наш Город» писал, что на Старотобольском тракте накануне вечером произошло жесткое ДТП. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. После удара один из авто загорелся, водитель сгоревшей легковушки получил травму грудной клетки.