Парк нефтепродуктов построят под Тюменью. Где именно?

Ранее, в декабре 2022 года, о планах по строительству резервуарного парка нефтепродуктов под Тюменью заявлял губернатор Тюменской области Александр Моор. Тогда сообщалось, что общий объем инвестиций на реализацию проекта составит порядка 4 миллиардов рублей. Работы планировали провести до 2025 года.