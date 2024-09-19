Парк нефтепродуктов построят под Тюменью. Где именно?

Posted 19 сентября, 05:42
Published 19 сентября, 05:42
Modified 19 сентября, 05:44
Updated 19 сентября, 05:44
Работы по строительству парка, вместимость которого составит 40 тысяч кубометров для единовременного хранения светлых нефтепродуктов и обеспечения бесперебойной работы основного производства ТНПЗ на максимальной загрузке, будет вести тюменский филиал компании «РИ-ИНВЕСТ».
«ООО „РИ-ИНВЕСТ“ в соответствии с „Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду“ уведомляет о проведении общественных обсуждений проектной документации с целью изучения общественного мнения и выявления возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье населения района размещения перспективного объекта, а также для принятия мер по устранению влияния, если таковое будет выявлено», — указано в сообщении, размещенном на сайте мэрии Тюмени.
Общественный обсуждения пройдет в срок с 23 сентября по 24 октября 2024 года. Общественные слушании запланированы на 14 октября 2024.
Ранее, в декабре 2022 года, о планах по строительству резервуарного парка нефтепродуктов под Тюменью заявлял губернатор Тюменской области Александр Моор. Тогда сообщалось, что общий объем инвестиций на реализацию проекта составит порядка 4 миллиардов рублей. Работы планировали провести до 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что московская компания «РИ-ИНВЕСТ» выкупила за 292 миллиона рублей имущество тюменского завода-банкрота АНПЗ. Начальная цена лота составляла более 3 миллиардов рублей.