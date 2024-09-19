Скоростная электричка «Финист» начнет курсировать из Тюмени в Екатеринбург и Омск

Из уральской столицы поезд Екатеринбург — Омск будет отправляться ежедневно в 06:45, в Тюмень прибывать в 11:26. Из Омска «Фининст» будет отправляться ежедневно в 10:57, из Тюмени в 17:12, прибытие в Екатеринбург — в 22:09.