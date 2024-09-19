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Posted 19 сентября, 06:36

Published 19 сентября, 06:36

Modified 19 сентября, 06:38

Updated 19 сентября, 06:38

С 15 декабря из Тюмени в Омск запустят скоростную электричку «Финист»

Скоростная электричка «Финист» начнет курсировать из Тюмени в Екатеринбург и Омск

19 сентября 2024, 06:36
Фото: 1MI

С 15 декабря из Тюмени в Омск запустят скоростную электричку «Финист»

Электропоезд «Финист» Екатеринбург — Омск, который будет проезжать через Тюмень, запустят с 15 декабря на Урале. Теперь жители областной столицы смогут добраться до Екатеринбурга за 4 часа 41 минуту, до Омска — за 8 часов 4 минуты.

Из уральской столицы поезд Екатеринбург — Омск будет отправляться ежедневно в 06:45, в Тюмень прибывать в 11:26. Из Омска «Фининст» будет отправляться ежедневно в 10:57, из Тюмени в 17:12, прибытие в Екатеринбург — в 22:09.

Время в пути от Екатеринбурга до Омска составит 12 часов. Это самый длинный межрегиональный маршрут, на котором будет курсировать «Финист», его протяженность составит 898 километров, сообщили в пресс-службе СвЖД.

В настоящее время продажи билетов уже открыты. Стоимость начинается от 1,2 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стартовали работы по строительству дорожной развязки в районе улице Сергея Джанбровского. В эксплуатацию новая четырехполосная трасса будет сдана до конца ноября 2026 года.

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