Выехал на встречку: на тюменской трассе после ДТП вспыхнула иномарка

Posted 19 сентября, 06:06
Published 19 сентября, 06:06
Modified 19 сентября, 06:08
Updated 19 сентября, 06:08
Как пояснили в Госавтоинспекции, один из водителей выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП травмы получил 40-летний водитель сгоревшей — у него ушиб грудной клетки. На месте аварии работали сотрудники МЧС — восемь человек личного состава и две единицы техники.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в районе тюменской набережной произошла авария с перевертышем. В ДТП никто не пострадал.