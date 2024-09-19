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Posted 19 сентября, 06:06

Published 19 сентября, 06:06

Modified 19 сентября, 06:08

Updated 19 сентября, 06:08

В ДТП на тюменской трассе сгорел автомобиль

Выехал на встречку: на тюменской трассе после ДТП вспыхнула иномарка

19 сентября 2024, 06:06
Фото: ЧС Тюмень

В ДТП на тюменской трассе сгорел автомобиль

Сюжет
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду вечером на Салаирском тракте. По словам очевидцев аварии, в районе остановки «Клубничная» столкнулись лоб в лоб два автомобиля, после чего одна из машин загорелась.
Видео: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС.

Как пояснили в Госавтоинспекции, один из водителей выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП травмы получил 40-летний водитель сгоревшей — у него ушиб грудной клетки. На месте аварии работали сотрудники МЧС — восемь человек личного состава и две единицы техники.

Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в районе тюменской набережной произошла авария с перевертышем. В ДТП никто не пострадал.

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