Выехал на встречку: на тюменской трассе после ДТП вспыхнула иномарка

Как пояснили в Госавтоинспекции, один из водителей выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП травмы получил 40-летний водитель сгоревшей — у него ушиб грудной клетки. На месте аварии работали сотрудники МЧС — восемь человек личного состава и две единицы техники.