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Posted 19 сентября, 07:26

Published 19 сентября, 07:26

Modified 19 сентября, 07:28

Updated 19 сентября, 07:28

Землю у тюменского аэропорта Плеханово выставили на продажу за 81 млн рублей

Землю у тюменского аэропорта Плеханово выставили на продажу за 81 млн рублей

19 сентября 2024, 07:26
Фото: 1MI
В Тюмени на продажу выставили земельный участок площадью 0,81 гектара в микрорайоне Плеханово, в районе окружной дороги. Землю продают за 81 миллион 163 тысячи рублей.

Указано, что с восточной стороны участка находится территория аэропорта Плеханово. Ближайшая транспортная остановка «Деревня Плеханова» расположена в 250 метрах. В документах отмечено, что земля предназначена под строительство многоэтажных жилых домов, офисных зданий, рынков, торговых центров и т. д.

Фото: ДОМ. РФ

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 18 октября 2024 года. Торги запланированы на 1 ноября 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют выставить на продажу акции завода «Бенат», специализирующегося на производстве алкогольной продукции. Информации о торгах и стоимости пока нет.

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