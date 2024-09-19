Землю у тюменского аэропорта Плеханово выставили на продажу за 81 млн рублей

Указано, что с восточной стороны участка находится территория аэропорта Плеханово. Ближайшая транспортная остановка «Деревня Плеханова» расположена в 250 метрах. В документах отмечено, что земля предназначена под строительство многоэтажных жилых домов, офисных зданий, рынков, торговых центров и т. д.