Землю у тюменского аэропорта Плеханово выставили на продажу за 81 млн рублей

Posted 19 сентября, 07:26
Published 19 сентября, 07:26
Modified 19 сентября, 07:28
Updated 19 сентября, 07:28
Указано, что с восточной стороны участка находится территория аэропорта Плеханово. Ближайшая транспортная остановка «Деревня Плеханова» расположена в 250 метрах. В документах отмечено, что земля предназначена под строительство многоэтажных жилых домов, офисных зданий, рынков, торговых центров и т. д.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 18 октября 2024 года. Торги запланированы на 1 ноября 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют выставить на продажу акции завода «Бенат», специализирующегося на производстве алкогольной продукции. Информации о торгах и стоимости пока нет.