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Posted 19 сентября, 07:41

Published 19 сентября, 07:41

Modified 19 сентября, 07:43

Updated 19 сентября, 07:43

Зарплаты секретарей в Тюмени выросли на 23%

Зарплаты секретарей в Тюмени выросли на 23%

19 сентября 2024, 07:41
Фото: 1MI
Сюжет
Зарплата
Средний размер предлагаемого заработка в регионе составил 49 тысяч рублей. В целом по России — 55,1 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Одновременно с этим вырос и спрос на представителей данной профессии. За последний год в Тюменской области было открыто более 730 вакансий для секретарей, что превышает аналогичные показатели 2023 на 15%. На начало сентября на одну открытую вакансию в регионе приходилось 20 резюме.

Эксперты отмечают, что это показатель крайне высокого уровня конкуренции соискателей за рабочие места. Норма для рынка труда находится в диапазоне 4-7,9 резюме на предложение о работе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вакансии курьеров вошли в список самых высокооплачиваемых в отрасли складской логистики. В среднем ежемесячно работодатели готовы платить курьерам в областной столице более 150 тысяч рублей.

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