Зарплаты секретарей в Тюмени выросли на 23%

Posted 19 сентября, 07:41
Published 19 сентября, 07:41
Modified 19 сентября, 07:43
Updated 19 сентября, 07:43
Одновременно с этим вырос и спрос на представителей данной профессии. За последний год в Тюменской области было открыто более 730 вакансий для секретарей, что превышает аналогичные показатели 2023 на 15%. На начало сентября на одну открытую вакансию в регионе приходилось 20 резюме.
Эксперты отмечают, что это показатель крайне высокого уровня конкуренции соискателей за рабочие места. Норма для рынка труда находится в диапазоне 4-7,9 резюме на предложение о работе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вакансии курьеров вошли в список самых высокооплачиваемых в отрасли складской логистики. В среднем ежемесячно работодатели готовы платить курьерам в областной столице более 150 тысяч рублей.