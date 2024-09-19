Зарплаты секретарей в Тюмени выросли на 23%

Одновременно с этим вырос и спрос на представителей данной профессии. За последний год в Тюменской области было открыто более 730 вакансий для секретарей, что превышает аналогичные показатели 2023 на 15%. На начало сентября на одну открытую вакансию в регионе приходилось 20 резюме.