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Posted 16 сентября, 08:26

Published 16 сентября, 08:26

Modified 16 сентября, 08:28

Updated 16 сентября, 08:28

Зарплаты курьеров в Тюмени превысили 150 тысяч рублей

Курьерам в Тюмени готовы платить более 150 тысяч рублей ежемесячно

16 сентября 2024, 08:26
Фото: 1MI

Зарплаты курьеров в Тюмени превысили 150 тысяч рублей

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Зарплата
Вакансии курьеров в Тюменской области вошли в перечень самых высокооплачиваемых в сфере складской логистики регионе, а также занимают лидирующие позиции по уровню роста предлагаемой заработной платы.

По данным аналитиков «Авито Работы», в среднем сегодня работодатели готовы платить курьерам в Тюмени более 151 тысячи рублей в месяц, что на 48% больше, чем годом ранее. Упаковщикам готовы платить 101 тысяч рублей, сотрудникам склада — более 80 тысяч рублей.

«Активное развитие e-commerce и маркетплейсов, а также высокий спрос потребителей являются причинами нехватки кадров в складской логистике. Компаниям необходимо повышать эффективность рабочих процессов и увеличивать скорость обработки заказов — как следствие, мы наблюдаем конкуренцию работодателей за персонал», — пояснил директор категории «Такси, транспорт и логистика» сервиса «Авито Работа» Артем Егоренков.
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И добавил, что зарплатная гонка в настоящее время в отрасли логистики замедляется, поэтому в краткосрочной перспективе работодатели будут продолжать предлагать бонусы для привлечения и удержания сотрудников.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в топ-5 России по уровню роста предложений о работе. Областная столица заняла четвертое место. Лидером рейтинга по числу прироста вакансий стал Курган.

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