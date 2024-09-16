Курьерам в Тюмени готовы платить более 150 тысяч рублей ежемесячно

Posted 16 сентября, 08:26
Published 16 сентября, 08:26
Modified 16 сентября, 08:28
Updated 16 сентября, 08:28
По данным аналитиков «Авито Работы», в среднем сегодня работодатели готовы платить курьерам в Тюмени более 151 тысячи рублей в месяц, что на 48% больше, чем годом ранее. Упаковщикам готовы платить 101 тысяч рублей, сотрудникам склада — более 80 тысяч рублей.
«Активное развитие e-commerce и маркетплейсов, а также высокий спрос потребителей являются причинами нехватки кадров в складской логистике. Компаниям необходимо повышать эффективность рабочих процессов и увеличивать скорость обработки заказов — как следствие, мы наблюдаем конкуренцию работодателей за персонал», — пояснил директор категории «Такси, транспорт и логистика» сервиса «Авито Работа» Артем Егоренков.
И добавил, что зарплатная гонка в настоящее время в отрасли логистики замедляется, поэтому в краткосрочной перспективе работодатели будут продолжать предлагать бонусы для привлечения и удержания сотрудников.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в топ-5 России по уровню роста предложений о работе. Областная столица заняла четвертое место. Лидером рейтинга по числу прироста вакансий стал Курган.