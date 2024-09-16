Курьерам в Тюмени готовы платить более 150 тысяч рублей ежемесячно

По данным аналитиков «Авито Работы», в среднем сегодня работодатели готовы платить курьерам в Тюмени более 151 тысячи рублей в месяц, что на 48% больше, чем годом ранее. Упаковщикам готовы платить 101 тысяч рублей, сотрудникам склада — более 80 тысяч рублей.