От коронок до пустышек: что сдают в ломбарды тюменцы

Также в числе необычных предметов, попавших в руки к тюменским скупщикам, пустышка из золота, украшение из белого золота с бриллиантом весом 24 грамма, диадемы и короны из драгоценных металлов, золотые ремни. А однажды к скупщикам пришел мужчина с фоторужьем из золота. Откуда у него появилась данная ценная вещь тюменец не сообщил, пишет Ура.Ру.