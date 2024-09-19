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Posted 19 сентября, 08:14

Published 19 сентября, 08:14

Modified 19 сентября, 08:16

Updated 19 сентября, 08:16

Жители Тюмени сдают в ломбарды коронки, пустышки и ремни из золота

От коронок до пустышек: что сдают в ломбарды тюменцы

19 сентября 2024, 08:14
Фото: 1MI

Жители Тюмени сдают в ломбарды коронки, пустышки и ремни из золота

По словам сотрудников одной из компаний, специализирующейся на скупке имущества, в ломбарды жители областной столицы приносят не только золотые украшения, но и зубные коронки из золота. Причем некоторые снимают их с зубов прямо в ломбарде.

Также в числе необычных предметов, попавших в руки к тюменским скупщикам, пустышка из золота, украшение из белого золота с бриллиантом весом 24 грамма, диадемы и короны из драгоценных металлов, золотые ремни. А однажды к скупщикам пришел мужчина с фоторужьем из золота. Откуда у него появилась данная ценная вещь тюменец не сообщил, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени выставил на продажу «священную кошку» абиссинской породы. Стоимость питомца составляет около 9 миллионов рублей.

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