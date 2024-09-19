От коронок до пустышек: что сдают в ломбарды тюменцы

Posted 19 сентября, 08:14
Published 19 сентября, 08:14
Modified 19 сентября, 08:16
Updated 19 сентября, 08:16
Также в числе необычных предметов, попавших в руки к тюменским скупщикам, пустышка из золота, украшение из белого золота с бриллиантом весом 24 грамма, диадемы и короны из драгоценных металлов, золотые ремни. А однажды к скупщикам пришел мужчина с фоторужьем из золота. Откуда у него появилась данная ценная вещь тюменец не сообщил, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени выставил на продажу «священную кошку» абиссинской породы. Стоимость питомца составляет около 9 миллионов рублей.