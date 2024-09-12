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Posted 12 сентября, 04:01

Published 12 сентября, 04:01

Modified 12 сентября, 04:24

Updated 12 сентября, 04:24

Тюменец продает священную кошку по цене квартиры в новостройке

Тюменец продает священную кошку по цене квартиры в новостройке

12 сентября 2024, 04:01
Фото: 1MI
В Тюмени пытаются больше полугода продать «священную кошку Майя» абиссинской породы. Цена домашнего питомца — 8,9 миллиона рублей.

Владелец животного не поясняет, в чем именно заключается уникальность кошечки, но отмечает, что торг не рассматривает. Единственной альтернативой живым деньгам является вариант обмена «священной Майи» на дом или квартиру.

Фото: Авито.

Майя является на сегодняшний день самой дорогой кошкой, выставленной на продажу в Тюмени. Следом за ней по стоимости идут котята породы Саванна и бенгальские котята. Их продают за 200-220 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в преддверии выхода на рынок новой модели Iphone 16, тюменцы начали распродавать свои Iphone 15. Число объявлений выросло на 32%, а средняя стоимость телефона б/у составил 54 тысячи рублей

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