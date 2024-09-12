Тюменец продает священную кошку по цене квартиры в новостройке

Posted 12 сентября, 04:01
Published 12 сентября, 04:01
Modified 12 сентября, 04:24
Updated 12 сентября, 04:24
Владелец животного не поясняет, в чем именно заключается уникальность кошечки, но отмечает, что торг не рассматривает. Единственной альтернативой живым деньгам является вариант обмена «священной Майи» на дом или квартиру.
Майя является на сегодняшний день самой дорогой кошкой, выставленной на продажу в Тюмени. Следом за ней по стоимости идут котята породы Саванна и бенгальские котята. Их продают за 200-220 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в преддверии выхода на рынок новой модели Iphone 16, тюменцы начали распродавать свои Iphone 15. Число объявлений выросло на 32%, а средняя стоимость телефона б/у составил 54 тысячи рублей