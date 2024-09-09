Кто в Тюмени получает самые большие зарплаты

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Ежемесячный заработок в размере 180 тысяч рублей обещают водителю экскаватора. Правда, будущему сотруднику нужно быть готовым к вахтам — трудиться предстоит на территории Югры и Ямала. Работодатель предоставляет жилье и компенсацию проезда, сообщили аналитики «Зарплаты.Ру»
До 150 тысяч рублей готовы платить фельдшеру здравпункта, которому к вахтовой работе в ЯНАО. В обязанности специалиста будет входить оказание первой помощи при заболеваниях, проведение медосмотров и медосвидетельствования на предмет опьянения водителей транспортных средств. Немногим меньше, 120 тысяч рублей, предлагают заработок терапевту-вахтовику с высшим образованием, сертификацией по курсу сердечно-легочной реанимации или интенсивной терапии при травме на догоспитальном этапе.
128 тысяч рублей обещают платить ежемесячно посыльному сладостей. Опыт работы не требуется, но будущие сотрудник должен уметь ездить на велосипеде. 120 тысяч рублей готовы платить управляющему сетью пекарен. В его обязанности будет входить обработка звонков, контроль выплаты зарплаты сотрудникам и работы по продвижению бренда, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открыты более 1,3 тысячи вакансий для водителей и более 270 вакансий для водителей автобусов. Представителям данных профессий готовы платить от 43 до 52 тысяч рублей.