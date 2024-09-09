nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Кто в Тюмени получает самые большие зарплаты

9 сентября 2024, 07:26
Фото: 1MI

В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября

В регионе озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий. В список вошли водители экскаваторов, терапевты, посыльный сладостей.

Ежемесячный заработок в размере 180 тысяч рублей обещают водителю экскаватора. Правда, будущему сотруднику нужно быть готовым к вахтам — трудиться предстоит на территории Югры и Ямала. Работодатель предоставляет жилье и компенсацию проезда, сообщили аналитики «Зарплаты.Ру»

До 150 тысяч рублей готовы платить фельдшеру здравпункта, которому к вахтовой работе в ЯНАО. В обязанности специалиста будет входить оказание первой помощи при заболеваниях, проведение медосмотров и медосвидетельствования на предмет опьянения водителей транспортных средств. Немногим меньше, 120 тысяч рублей, предлагают заработок терапевту-вахтовику с высшим образованием, сертификацией по курсу сердечно-легочной реанимации или интенсивной терапии при травме на догоспитальном этапе.

Мигранты устроили массовое побоище в Тюмени. Участниками драки стали десятки человек
Узнать подробнее

128 тысяч рублей обещают платить ежемесячно посыльному сладостей. Опыт работы не требуется, но будущие сотрудник должен уметь ездить на велосипеде. 120 тысяч рублей готовы платить управляющему сетью пекарен. В его обязанности будет входить обработка звонков, контроль выплаты зарплаты сотрудникам и работы по продвижению бренда, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открыты более 1,3 тысячи вакансий для водителей и более 270 вакансий для водителей автобусов. Представителям данных профессий готовы платить от 43 до 52 тысяч рублей.

Читайте также:
Тюменские вузы вошли в топ-100 лучших по РоссииМигранты устроили массовое побоище в Тюмени. Участниками драки стали десятки человекЦены на обогреватели в Тюмени осенью могут вырасти в 5-6 раз
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Вахта#Вакансии
Подпишитесь
Бесконечные «кошки-мышки»! Можно ли победить стихийную торговлю в Тюмени?
Сегодня, 05:56
Медики рассказали, от каких видов онкозаболеваний чаще всего умирают тюменцы
6 сентября, 03:45
В Тюмень привезли новые китайские автомобили российской сборки
Сегодня, 08:23
Новый iPhone 16: характеристики, цены и появление на тюменском рынке
Сегодня, 07:09
Цены на обогреватели в Тюмени осенью могут вырасти в 5-6 раз
Сегодня, 05:28
Молодой боец СВО из Тобольска погиб в ДНР
Сегодня, 10:45