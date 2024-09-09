Кто в Тюмени получает самые большие зарплаты

До 150 тысяч рублей готовы платить фельдшеру здравпункта, которому к вахтовой работе в ЯНАО. В обязанности специалиста будет входить оказание первой помощи при заболеваниях, проведение медосмотров и медосвидетельствования на предмет опьянения водителей транспортных средств. Немногим меньше, 120 тысяч рублей, предлагают заработок терапевту-вахтовику с высшим образованием, сертификацией по курсу сердечно-легочной реанимации или интенсивной терапии при травме на догоспитальном этапе.