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Posted 23 сентября, 01:03

Published 23 сентября, 01:03

Modified 23 сентября, 01:03

Updated 23 сентября, 01:03

В Тюмени 23 сентября похолодает до +4

Ливни штормовой ветер и похолодание: в Тюмень пришла настоящая осень

23 сентября 2024, 01:03
Фото: 1MI

В Тюмени 23 сентября похолодает до +4

На юге Тюменской области новая рабочая неделя начнется с непогоды. В понедельник, 23 сентября, в регионе ожидаются дожди, ливни, ветер с порывами до 18-23 м/с, похолодание. Днем термометры покажут +5…+10, в ночные часы 2…+7.

В Тюмени 23 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы термометры покажут +5…+10, ночью температура воздуха составит +4…+6. Ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:25, закат в 18:35, продолжительность дня 12 часов 10 минут.

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В Тобольске 23 сентября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +5…+8, в ночные часы +5…+6. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:14, закат в 18:24, продолжительность дня 12 часов 10 минут.

В Ишиме 23 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дожди в первой половине дня. Утром и днем ожидается +5…+8, в темное время суток термометры покажут +3….+5. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:09, закат в 18:19, продолжительность дня 12 часов 10 минут.

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