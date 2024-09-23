Ливни штормовой ветер и похолодание: в Тюмень пришла настоящая осень

В Тюмени 23 сентября похолодает до +4

На юге Тюменской области новая рабочая неделя начнется с непогоды. В понедельник, 23 сентября, в регионе ожидаются дожди, ливни, ветер с порывами до 18-23 м/с, похолодание. Днем термометры покажут +5…+10, в ночные часы 2…+7.