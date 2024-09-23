Ливни штормовой ветер и похолодание: в Тюмень пришла настоящая осень

Posted 23 сентября, 01:03
Published 23 сентября, 01:03
Modified 23 сентября, 01:03
Updated 23 сентября, 01:03
В Тюмени 23 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы термометры покажут +5…+10, ночью температура воздуха составит +4…+6. Ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:25, закат в 18:35, продолжительность дня 12 часов 10 минут.
В Тобольске 23 сентября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +5…+8, в ночные часы +5…+6. Скорость ветра составит 6,5 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:14, закат в 18:24, продолжительность дня 12 часов 10 минут.
В Ишиме 23 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дожди в первой половине дня. Утром и днем ожидается +5…+8, в темное время суток термометры покажут +3….+5. Скорость ветра составит 7,8 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:09, закат в 18:19, продолжительность дня 12 часов 10 минут.