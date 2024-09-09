Центральную улицу Тюмени закроют для транспорта на год

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Альтернативные маршруты организуют по улицам Малыгина, Мориса Тореза и через межквартальные проезды, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за работ по строительству нового корпуса ТюмГУ перекрыли автодвижение на участках улиц Семакова — от Республики до Володарского и на Володарского — от здания №7 до Республики. Дороги откроют вновь для транспорта только 25 сентября.