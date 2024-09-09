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Updated Сегодня, 08:16

В Тюмени на год перекроют дорогу в центре города

Центральную улицу Тюмени закроют для транспорта на год

9 сентября 2024, 08:14
Фото: 1MI

В Тюмени на год перекроют дорогу в центре города

Движение будет закрыто с 9 сентября 2024 года по 9 сентября 2025 года по автодороге на участке Мурманской от Мориса Тореза до Северной. Данная мера обусловлена проведением работ по строительству многофункционального центра.

Альтернативные маршруты организуют по улицам Малыгина, Мориса Тореза и через межквартальные проезды, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Фото: Тюмень. Администрация города.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за работ по строительству нового корпуса ТюмГУ перекрыли автодвижение на участках улиц Семакова — от Республики до Володарского и на Володарского — от здания №7 до Республики. Дороги откроют вновь для транспорта только 25 сентября.

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