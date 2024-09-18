Опасные вирусы: стоит ли беспокоиться

Posted 18 сентября, 05:42
Published 18 сентября, 05:42
Modified 18 сентября, 05:43
Updated 18 сентября, 05:43
Что известно об инфекциях, которые пытаются атаковать Россию, информирует newia.
Случаи лихорадки Западного Нила были отмечены в 20 регионах страны. Конкретной статистики по заболеваемости пока не предоставили, но превышение эпидемического порога достигло 13%. Предположительно, причина вспышки связана с глобальным потеплением. Эту инфекцию переносят комары, а летняя жара на всей территории России привела к тому, что заразные насекомые добрались уже до центральной части страны.
Пика заболеваемости обычно стоит ожидать в конце лета — начале осени. Инфекция похожа на грипп, но может иметь серьезные осложнения в виде менингоэнцефалита. Обычно такое происходит с пожилыми людьми и теми, кто страдает хроническими болезнями.
Вакцины против болезни бессильны. Все, что можно сделать, — избегать комариных укусов и наблюдать за состоянием, если вдруг возникли симптомы гриппа. При судорогах, чувстве дезориентации и нарушении сознания надо сразу обращаться к врачу.
Птичий грипп пока гуляет среди пернатых, но есть опасность, что он перейдет на людей. Появилась информация о том, что вирус уже переходит от птиц к людям и животным, поэтому при недомоганиях важно следить, не добавились ли к привычным симптомам простуды одышка, расстройство стула, боли в груди и носовые кровотечения.