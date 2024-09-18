Опасные вирусы: стоит ли беспокоиться

Птичий грипп пока гуляет среди пернатых, но есть опасность, что он перейдет на людей. Появилась информация о том, что вирус уже переходит от птиц к людям и животным, поэтому при недомоганиях важно следить, не добавились ли к привычным симптомам простуды одышка, расстройство стула, боли в груди и носовые кровотечения.