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2024
В Тюмени сдают БДСМ-квартиру с домашним кинотеатром
В Тюмени сдают БДСМ-квартиру с уютным онлайн-кинотеатром. Информация о сдаче размещена на одном из сайтов аренды жилья.
30 октября, 12:00
Бабочки, кресла, ярко-розовый. Какие элементы декора возвращаются в моду?
Как известно, мода всегда циклична. Это касается и декора. Вот например, в тренды вновь врываются вещи, популярные минимум 10 лет назад.
30 июля, 11:31
Зависимость от курса доллара: эксперты объяснили рост цен на мебель в Тюмени
14 марта, 09:21
Для комфорта пациентов: в Тюменской психбольнице обновят интерьер
В Тюмени обновят интерьер Областной клинической психиатрической больницы. Контракт на разработку дизайн-проекта стоимостью 400 тысяч рублей уже заключен с одним из предпринимателей.
9 марта, 07:46
Архитектор крупнейшего в Тюмени застройщика раскрыла подробности своей работы
6 марта, 08:42
2023
В Тюмени придумали, как дороже и быстрее продать квартиру
Отзывы о такой услуге положительные — даже небольшие изменения в интерьере помогают ускорить процесс продажи и повышают ее цену.
22 августа 2023, 13:06
Обои для гостиной: разновидности по типу материала и фактуре
12 января 2023, 09:28

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