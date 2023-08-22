В Тюмени придумали, как дороже и быстрее продать квартиру

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Местные жители стали пользоваться услугами хоумстейджера, специалиста, который украшает и декорирует квартиру перед ее продажей или арендой.
Одна из тюменок, которая воспользовалась услугой хоумстейджера, рассказала, что когда они долго не могли продать свою квартиру, они не понимали, в чем причина. Цена была адекватной, и район был востребованным, но все равно не было результатов. Им сделали фото в агентстве, но они поняли, что на них квартира выглядит скучно и безжизненно. Тогда они решили обратиться к хоумстейджеру. Результат превзошел их ожидания — после того, как были сделаны новые фото с обновленным интерьером, они смогли продать квартиру за две недели по выставленной изначально цене и без торгов.
Девушка отмечает, что изменения в интерьере были незначительными. Хоумстейджер принесла текстиль, вазы, статуэтки, подушки и свечи, чтобы украсить квартиру, и затем сделала новые фото. Разница была огромной — на новых фото квартира ожила, стала более уютной, и, вероятно, покупатели чувствовали это при просмотре фотографий.
Представитель риелтерского сообщества подтвердил, что все больше людей в Тюмени пользуются услугами хоумстейджера. Он отметил, что это не требует больших затрат, а реально помогает ускорить продажу квартиры.
Кроме того, другим способом ускорить сделку является продажа полностью меблированной квартиры. В Тюмени часто переезжают семьи с севера, которым такая квартира подходит без необходимости делать ремонт и покупать мебель и технику.