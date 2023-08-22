nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Тюмени придумали, как дороже и быстрее продать квартиру

В Тюмени придумали, как дороже и быстрее продать квартиру

22 августа 2023, 13:06
Фото: 1MI
Отзывы о такой услуге положительные — даже небольшие изменения в интерьере помогают ускорить процесс продажи и повышают ее цену.
Сюжет
Тюмень

Местные жители стали пользоваться услугами хоумстейджера, специалиста, который украшает и декорирует квартиру перед ее продажей или арендой.

Одна из тюменок, которая воспользовалась услугой хоумстейджера, рассказала, что когда они долго не могли продать свою квартиру, они не понимали, в чем причина. Цена была адекватной, и район был востребованным, но все равно не было результатов. Им сделали фото в агентстве, но они поняли, что на них квартира выглядит скучно и безжизненно. Тогда они решили обратиться к хоумстейджеру. Результат превзошел их ожидания — после того, как были сделаны новые фото с обновленным интерьером, они смогли продать квартиру за две недели по выставленной изначально цене и без торгов.

Девушка отмечает, что изменения в интерьере были незначительными. Хоумстейджер принесла текстиль, вазы, статуэтки, подушки и свечи, чтобы украсить квартиру, и затем сделала новые фото. Разница была огромной — на новых фото квартира ожила, стала более уютной, и, вероятно, покупатели чувствовали это при просмотре фотографий.

Представитель риелтерского сообщества подтвердил, что все больше людей в Тюмени пользуются услугами хоумстейджера. Он отметил, что это не требует больших затрат, а реально помогает ускорить продажу квартиры.

Кроме того, другим способом ускорить сделку является продажа полностью меблированной квартиры. В Тюмени часто переезжают семьи с севера, которым такая квартира подходит без необходимости делать ремонт и покупать мебель и технику.

Читайте также:
В Тюмени ожидают обвала рынка жилья: «Такого спроса уже не будет»Продавцы взвинтили цены на жилье в Тюмени, ХМАО и ЯНАО из-за падения рубляЧастный дом по цене квартиры. Тюменский эксперт о том, как вложиться в недвижимость
#Тюмень#Недвижимость#Ремонт#Услуги#Продажи#Мебель#Интерьер#Фотографии#Риэлторы#Алексей Каримов#Хоумстейджер#Продажа квартиры
Подпишитесь
Ученые нашли решение для обмелевшей Туры: властям не понравится
Сегодня, 03:00
Тюменские таксисты массово уходят в «бомбилы»
Сегодня, 05:08
10 казахов из Тюменской области погибли в СВО
Сегодня, 10:11
Тюменских студентов обяжут предоставлять данные в мобилизационный центр
Сегодня, 03:00
Уже не лучший город Земли? Условия жизни в Тюмени оказались хуже, чем в Нигерии
Сегодня, 08:14
Работа, которая убивает: тюменские дети ради денег лезут под колеса машин
Сегодня, 06:47