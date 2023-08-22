В Тюмени придумали, как дороже и быстрее продать квартиру

Одна из тюменок, которая воспользовалась услугой хоумстейджера, рассказала, что когда они долго не могли продать свою квартиру, они не понимали, в чем причина. Цена была адекватной, и район был востребованным, но все равно не было результатов. Им сделали фото в агентстве, но они поняли, что на них квартира выглядит скучно и безжизненно. Тогда они решили обратиться к хоумстейджеру. Результат превзошел их ожидания — после того, как были сделаны новые фото с обновленным интерьером, они смогли продать квартиру за две недели по выставленной изначально цене и без торгов.