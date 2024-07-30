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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Бабочки, кресла, ярко-розовый. Какие элементы декора возвращаются в моду?

Бабочки, кресла, ярко-розовый. Какие элементы декора возвращаются в моду?

30 июля 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
Как известно, мода всегда циклична. Это касается и декора. Вот например, в тренды вновь врываются вещи, популярные минимум 10 лет назад.

Разбирался в цикличной моде по декору дома портал «Newia.ru». Среди них то, что казалось бы вообще невозможно увидеть в современной квартире.

Мотивы «бабочка»

20 лет назад — пик женственности, сегодня — на тарелках и скатертях. Сегодня — вновь популярно! Как правило, на обоях или в ванной.

Ярко-розовый

Привет фильму «Барби». Раньше, таким цветом красили или клеили обои девочки в детской. Вернувшись в моду, ситуация толком не изменилась. Но теперь к этому добавилась и мебель такого же цвета. Часто противопоставляется белым стенам.

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Лаймово-зеленый

Еще один привет из нулевых. Как правило, зеленые оттенки вообще преобладали во многих комнатах. Сейчас его комбинируют с тем же ярко-розовым.

Принты с животными

Самое замечательное в принтах с животными — это их универсальность и поистине неподвластная времени привлекательность. Несмотря на то, что они смелые и бросаются в глаза, они также являются классическим элементом дизайна, который незаметно может сойти за нейтральный.

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Кресла — мешки

Сейчас такие встречаются в офисах или развлекательных центрах. Но в нулевых у людей, которые были готовы к экспериментам в декоре эти кресла — первое дело. Можно выбрать желтое кресло-мешок, напоминающее о начале миллениума или классический серый цвет, который придаст детской комнате взрослый оттенок классики.

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Максимализм

На смену модерну или постмодерну с его холодными оттенками многие вновь начинают любить экспрессию. Яркие цвета, заполненные комнаты, все это создает определенную атмосферу и беспорядка, и уюта.

Принты в клетку

Актуальный тренд на 2000-е также нашел отражение и в наших домах. Чтобы придать клетке современный оттенок, используйте его в небольших дозах с помощью неожиданных цветов, а также смешивая с контрастными узорами для создания многослойного дизайна.

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Отделка в серебро

Хромовый оттенок заменил популярную латунь. Теперь люди вновь хотят именно серебро, особенно, если его можно скомбинировать с отделкой в дерево или плиткой.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени за 2.5 миллиарда рублей построят Дом моды.

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#Александр Смирнов#Общество#Мода#Дизайн#Декоративно-прикладное искусство#Интерьер
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