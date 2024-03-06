Архитектор крупнейшего в Тюмени застройщика раскрыла подробности своей работы

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
— Архитектором я решила стать еще в 8 классе. До этого училась в художественной школе и в мечтах перебирала варианты различных художественных направлений: хотела иллюстрировать книги или быть мультипликатором. Профессия архитектора казалась чем-то невероятно сложным. Тем более у меня всегда лучше получалась живопись, чем рисунок, и часто не получалось даже от руки провести ровную линию, а тогда это казалось основой для архитектуры. В какой-то момент все-таки был сделан выбор в пользу выхода из зоны комфорта, потому что профессия манила своей сложностью и возможностями.
— На самом деле это такая профессия, где именно от человека зависит, какой он сделает выбор. Но я считаю, что это больше творческая профессия, причем на всех этапах создания проекта. По-хорошему, проект развивается до того момента, пока его не построят, и в домах закипит жизнь.
— Нашу работу сложно описать коротко. Архитектор сейчас не рисует, а моделирует. Это работа на компьютере в специальных программах. Сначала нужно собрать все исходные данные — расположение, рельеф местности, стороны света, природное окружение, инфраструктура — и таких параметров сотни. Затем проанализировать и придумать образ-концепцию. Например один ЖК — это город-сад, где много зелени, другой — современный и цифровой. При этом важно совместить все требования, стандарты, экономику и сохранить художественную составляющую объекта.
И на этом работа специалиста не заканчивается. Даже если объект уходит отдельно в проектирование, то нужно постоянное участие в проработке узлов и в реализации проекта на стройке.
В наших ЖК должно быть комфортно всем — мамам с детьми, пожилым и маломобильным, ведущим активный образ жизни и наоборот тем, кто ценит тишину и уединение, — подчеркнула руководитель отдела концептуального проектирования ГК «Страна Девелопмент» Ирина Кран.
— Направление нашей работы объединяет в себе множество других, нужно развиваться во всех сферах. Важно не только владеть объемно-пространственным мышлением, знанием норм и каким-то художественным вкусом, но и постоянно развиваться в социологии, психологии, знании программ. Неплохо бы знать программирование, инженерные системы здания и конструктив, но еще важно уметь взаимодействовать с командой и множеством других специалистов.
— Для меня главный результат — когда звонят, пишут старые знакомые, особенно архитекторы и говорят: «О как у вас поменялись жилые комплексы, я купил (а) в „Стране Девелопмент“ квартиру, потому что понравилась архитектура, интерьер парадных и благоустройство». Всегда интересуюсь, в каком я доме, а потом тихонько радуюсь, что удалось приложить руку к выбранному людьми проекту. Бывает, приезжаешь на стройку, проходишь мимо готовых домов и видишь, как люди обустраиваются и радуются новому дому. Или такой интересный момент: как-то строители сказали, что они стараются, потому что строят красивый дом, хотя обычно строителям чем проще, тем лучше.
Важны все детали — комфортные и красивые парадные, визуально приятные фасады, уютные дворы, бульвары с местами для игр и отдыха, зоны для встреч с друзьями, — отметила Ирина Кран.
Как Вы пришли в «Страну Девелопмент»?
— В какой-то момент, на предыдущем месте работы, поняла, что все-таки для меня есть определенный уровень подхода к проекту и очень хотелось иметь возможность сделать что-то хорошее для города и людей. Поэтому однажды первый раз в жизни было создано резюме. Здесь есть возможность формировать проект с самого начала и что важно — открытость компании к различным идеям. Компания очень быстро и динамично развивается, и иногда удивляешься тому, что буквально недавно дом еще был только-только придуман, а тут уже ходишь мимо него и смотришь, как заселяются люди.