Архитектор крупнейшего в Тюмени застройщика раскрыла подробности своей работы

— В какой-то момент, на предыдущем месте работы, поняла, что все-таки для меня есть определенный уровень подхода к проекту и очень хотелось иметь возможность сделать что-то хорошее для города и людей. Поэтому однажды первый раз в жизни было создано резюме. Здесь есть возможность формировать проект с самого начала и что важно — открытость компании к различным идеям. Компания очень быстро и динамично развивается, и иногда удивляешься тому, что буквально недавно дом еще был только-только придуман, а тут уже ходишь мимо него и смотришь, как заселяются люди.