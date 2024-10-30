В Тюмени сдают БДСМ-квартиру с домашним кинотеатром

Posted 30 октября, 12:00
Published 30 октября, 12:00
Modified 30 октября, 12:04
Updated 30 октября, 12:04
— Уютная студия-кинотеатр, оформленная в стиле БДСМ, создаст особую атмосферу. Завеса тайны окружит вас со всех сторон, создавая чувство интриги и азарта. Предлагаемая квартира-студия идеально подойдет как для пар, желающих разнообразить свою жизнь, так и для тех, кто просто ищет уединение, — указано на сайте для объявлений.
На фотографиях заметно, что квартира темная, просторная. С кальянным аппаратом и электрическим камином.
В квартире есть доступный интернет, постельное белье, полотенца, средства гигиены, кондиционер, холодильник, стиральная машина, водонагреватель.
Ранее «Наш город» писал, что Алена Водонаева закрутила роман с парнем, который годится ей в сыновья. Избранник телеведущей на 19 лет младше нее.