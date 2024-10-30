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Posted 30 октября, 12:00

Published 30 октября, 12:00

Modified 30 октября, 12:04

Updated 30 октября, 12:04

В Тюмени сдают БДСМ-квартиру с домашним кинотеатром

В Тюмени сдают БДСМ-квартиру с домашним кинотеатром

30 октября 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюмени сдают БДСМ-квартиру с уютным онлайн-кинотеатром. Информация о сдаче размещена на одном из сайтов аренды жилья.
Уютная студия-кинотеатр, оформленная в стиле БДСМ, создаст особую атмосферу. Завеса тайны окружит вас со всех сторон, создавая чувство интриги и азарта. Предлагаемая квартира-студия идеально подойдет как для пар, желающих разнообразить свою жизнь, так и для тех, кто просто ищет уединение, — указано на сайте для объявлений.

На фотографиях заметно, что квартира темная, просторная. С кальянным аппаратом и электрическим камином.

В квартире есть доступный интернет, постельное белье, полотенца, средства гигиены, кондиционер, холодильник, стиральная машина, водонагреватель.

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