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Обои для гостиной: разновидности по типу материала и фактуре

Сегодня, 09:28
Фото: piqsels.com
Отделка стен во многом определяет первое впечатление от интерьера, поэтому к выбору обоев нужно подходить очень внимательно.

Особенно следует быть внимательным при оформлении интерьера гостиной — ведь данное помещение самое репрезентативное в доме. В статье рассмотрим разновидности обоев в зал по типу основы и фактуре поверхности.

Обои для гостиной: разновидности по типу материала

Обои изготавливаются из различных материалов. Рассмотрим основные разновидности изделий по материалу основы:

  • бумажные. На сегодня это самый распространенный вариант, который отлично подходит для оклейки стен гостиной. Но использовать такие обои во влажных помещениях нельзя — полотно быстро отойдет от стены;
  • флизелиновые — в основе используется материал, который по своим свойствам очень близок к бумаге. Отличие от бумажных обоев заключается в том, что флизелин сверху еще покрывается слоем полимера;
  • акриловые — в основе также используется материал из целлюлозы, но вот покрытие представлено акрилом. Благодаря этому на поверхности изделия создается интересный рельеф;
  • текстильные — такие обои имеют основу из флизелина, но на него еще наносят слой из натуральных или искусственных текстильных материалов.

Помимо рассмотренных есть и более экзотические виды обоев. Например, различают стеклообои, металлизированные, пробковые, бамбуковые и прочие обои.

Какие текстуры могут иметь обои

Если рассмотреть качество поверхности, то можно выделить следующие типы обоев:

  • гладкие — самый распространенный вариант. На поверхности нет рельефов, но при этом там могут быть нанесены рисунки, принты и пр. Также поверхность может быть матовой или глянцевой;
  • линкруста — такие обои имеют на поверхности рельеф из натуральных материалов;
  • с шелкографией — такие обои имеют мерцающую поверхность;
  • велюровые — текстура таких обоев создается за счет коротких ворсинок, которые располагаются слоем на флизелиновой основе. Поверхность благодаря этому получается пушистой и приятной на ощупь.

Посмотреть существующие разновидности обоев и приобрести понравившийся вариант вы можете в магазине «Интерьерус». Здесь представлены практически все виды обоев. Есть также изделия с оригинальными рисунками на поверхности. Их нанесение осуществляется разными методами, среди которых тиснение (выдавливание узора на верхнем слое изделия), печать (с помощью специальных широкоформатных принтеров) и пр.

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#Интерьер
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