Обои для гостиной: разновидности по типу материала и фактуре

Особенно следует быть внимательным при оформлении интерьера гостиной — ведь данное помещение самое репрезентативное в доме. В статье рассмотрим разновидности обоев в зал по типу основы и фактуре поверхности.
Обои для гостиной: разновидности по типу материала
Обои изготавливаются из различных материалов. Рассмотрим основные разновидности изделий по материалу основы:
Помимо рассмотренных есть и более экзотические виды обоев. Например, различают стеклообои, металлизированные, пробковые, бамбуковые и прочие обои.
Какие текстуры могут иметь обои
Если рассмотреть качество поверхности, то можно выделить следующие типы обоев:
Посмотреть существующие разновидности обоев и приобрести понравившийся вариант вы можете в магазине «Интерьерус». Здесь представлены практически все виды обоев. Есть также изделия с оригинальными рисунками на поверхности. Их нанесение осуществляется разными методами, среди которых тиснение (выдавливание узора на верхнем слое изделия), печать (с помощью специальных широкоформатных принтеров) и пр.
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