Обои для гостиной: разновидности по типу материала и фактуре

Посмотреть существующие разновидности обоев и приобрести понравившийся вариант вы можете в магазине «Интерьерус» . Здесь представлены практически все виды обоев. Есть также изделия с оригинальными рисунками на поверхности. Их нанесение осуществляется разными методами, среди которых тиснение (выдавливание узора на верхнем слое изделия), печать (с помощью специальных широкоформатных принтеров) и пр.