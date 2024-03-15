«Стыдно сказать, помолилась»: тюменская пенсионерка выиграла смартфон

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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«Получила смартфон. Пришла зарегистрировалась, ответила на вопрос и получила смартфон. Рада такому подарку. С утра я встала, стыдно сказать, помолилась Николаю Чудотворцу, чтобы выиграть большой подарок. И выиграла. Смартфон буду использовать сама, а то у моих сестер есть, а у меня нет», — рассказала тюменская пенсионерка, выигравшая ценный приз, журналистам телеканала «Тюменское время».
Еще одной обладательницей смартфона стала жительница поселка Андреевский Ильсояр Тилимбаева. Девушка призналась, что для нее такой подарок стал неожиданностью. Тюменка планирует принять участие во втором этапе викторины.
Отметим, в Тюменской области в этом году на фестивале «Тюменская весна» в раках викторины «Люби свой край» будет разыграно более 600 тысяч призов. В их числе — смартфоны, бытовая техника, туристические путевки, а также квартиры и автомобили. Принять участие в викторине смогут все желающие. Обязательное условие — возраст не младше 18 лет.