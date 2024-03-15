«Стыдно сказать, помолилась»: тюменская пенсионерка выиграла смартфон

Отметим, в Тюменской области в этом году на фестивале «Тюменская весна» в раках викторины «Люби свой край» будет разыграно более 600 тысяч призов. В их числе — смартфоны, бытовая техника, туристические путевки, а также квартиры и автомобили. Принять участие в викторине смогут все желающие. Обязательное условие — возраст не младше 18 лет.