Губернатор Моор проголосовал на выборах президента России

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Александр Моор отметил, что на территории региона подготовка к выборам главы государства прошла в плановом режиме, 15 марта в 8:00 открылись все 1070 избирательных участков. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности процесса голосования. В связи с этим на всех избирательных участках установлены металлодетекторы (стационарные и ручные), отработаны алгоритмы взаимодействия участковых избирательных комиссий в случае возникновения нештатных ситуаций.
Участки обеспечены видеонаблюдением, изображения с камер передаются в центр общественного наблюдения, либо фиксируются на дисках. Также за процессом голосования на участках следят порядка двух тысяч общественных наблюдателей.
«Выборы в этом году проходят в течение трех дней. С 15 по 17 марта с 8 до 20 часов все избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00, что очень удобно. Каждый человек за эти три дня сможет найти время и проголосовать за своего кандидата. Еще раз обращаюсь ко всем — важно обязательно прийти в эти дни на участки, проголосовать за своего кандидата, проголосовать за Россию, за наше будущее», — отметил Александр Моор.
И добавил, что военнослужащие из Тюменской области, находящиеся в зоне специальной военной операции, досрочно приняли участие в выборах президента России — избирательные участки для бойцов организовали в местах постоянной дислокации.
Ранее «Наш Город» писал, что около 80% тюменских избирателей планируют принять участие в выборах президента России. Об этом ранее сообщал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.