Губернатор Моор проголосовал на выборах президента России

Александр Моор отметил, что на территории региона подготовка к выборам главы государства прошла в плановом режиме, 15 марта в 8:00 открылись все 1070 избирательных участков. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности процесса голосования. В связи с этим на всех избирательных участках установлены металлодетекторы (стационарные и ручные), отработаны алгоритмы взаимодействия участковых избирательных комиссий в случае возникновения нештатных ситуаций.