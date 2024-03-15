Рожденные в СССР знают наизусть: угадайте 10 известных песен советского времени

Тест — сможете ли вы продолжить 10 песен времен СССР?

Хоть разные поколения часто спорят о вкусах, одни фактор остается неизменным — каждого в жизни сопровождает музыка. А потому давайте проверим, знаете ли вы песни, которые особенно любили во времена СССР?