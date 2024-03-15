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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Тест — сможете ли вы продолжить 10 песен времен СССР?

Рожденные в СССР знают наизусть: угадайте 10 известных песен советского времени

15 марта 2024, 09:38
Фото: Соцсети
Тест — сможете ли вы продолжить 10 песен времен СССР?

Тест — сможете ли вы продолжить 10 песен времен СССР?

Хоть разные поколения часто спорят о вкусах, одни фактор остается неизменным — каждого в жизни сопровождает музыка. А потому давайте проверим, знаете ли вы песни, которые особенно любили во времена СССР?
Тест
Сможете ли вы вспомнить 10 советских музыкальных хитов?

Музыка делает нашу жизнь лучше, а ностальгия всегда дарит душе тепло. Так давайте объединим эти чувства и узнаем, помните ли вы хиты советской музыки!

#Общество#Тесты#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Развлечения#СССР#Алиса Вернер
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